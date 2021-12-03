Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında ve nereli?

Oyunculuk alanında birden çok dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Öykü Karayel'in birçok ödülü ve adaylığı bulunuyor. Öykü Karayel şimdilerde Akın Akınözü, Sarp Apak gibi oyuncularla birlikte rol aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde boy gösteriyor. İşte Öykü Karayel hakkında merak edilenler...

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

20 Ağustos 1990 İstanbul doğumlu Öykü Karayel 31 yaşındadır. Çemberlitaş Kız Lisesi mezunu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi vardır. Karayel henüz konservatuvar öğrencisiyken Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. Güzel Şeyler Bizim Tarafta isimli tiyatro Öykü Karayel'in ilk profesyonel deneyimidir. Karayel bu oyundaki 'Ayşe' rolü ile 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü kazandı. Genç yaşındaki performansıyla dikkat çeken Karayel 20 yaşında oyuncu oldu ve birçok projede rol aldı.

2018'de şarkıcı Can Bonomo ile hayatını birleştiren Öykü Karayel'in Roman Bonomo adında bir çocuğu bulunuyor.



