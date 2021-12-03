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Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında ve nereli?

03.12.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp Atışı, Kuzey Güney, Bir Başkadır gibi projelerin oyuncu kadrosunda yer alan Öykü Karayel şimdilerde Kaderimin Oyunu adlı dizide 'Asiye' rolüne hayat veriyor. Öykü Karayel, Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. İşte detaylar...

Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında ve nereli?

Oyunculuk alanında birden çok dizi, sinema ve tiyatro projesinde yer alan Öykü Karayel'in birçok ödülü ve adaylığı bulunuyor. Öykü Karayel şimdilerde Akın Akınözü, Sarp Apak gibi oyuncularla birlikte rol aldığı Kaderimin Oyunu dizisinde boy gösteriyor. İşte Öykü Karayel hakkında merak edilenler...

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

20 Ağustos 1990 İstanbul doğumlu Öykü Karayel 31 yaşındadır. Çemberlitaş Kız Lisesi mezunu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi vardır. Karayel henüz konservatuvar öğrencisiyken Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı. Güzel Şeyler Bizim Tarafta isimli tiyatro Öykü Karayel'in ilk profesyonel deneyimidir. Karayel bu oyundaki 'Ayşe' rolü ile 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü kazandı. Genç yaşındaki performansıyla dikkat çeken Karayel 20 yaşında oyuncu oldu ve birçok projede rol aldı.

Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında ve nereli?

2018'de şarkıcı Can Bonomo ile hayatını birleştiren Öykü Karayel'in Roman Bonomo adında bir çocuğu bulunuyor.

Öykü Karayel kimdir? Öykü Karayel kaç yaşında ve nereli?


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