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Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti! Binali Yıldırım'ın memleketinde sadece 1 oyla 43 yıl sonra bir ilk yaşandı

08.04.2024 11:45
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31 Mart seçimlerinde ilkler yaşanmaya devam ediyor. AK Parti'nin ilk kez ikinci parti olduğu seçimlerde CHP beklenmedik birçok ilde başarıya imza attı. Bir dikkat çeken gelişme de Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaşandı. İtiraz sonucunda oylar yeniden sayılınca 1 oy farkla AK Parti 1 meclis üyesini kaybetti. CHP 43 yıl sonra ilçede ilk kez meclis üyesi çıkarmış oldu.

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti! Binali Yıldırım'ın memleketinde sadece 1 oyla 43 yıl sonra bir ilk yaşandı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde CHP’nin İl Genel Meclisi Üyesi için seçim sonuçlarına itirazı sonucu AK Parti 1 meclis üyesi kaybetti. CHP, 43 yıl sonra Binali Yıldırım’ın ilçesinde İl Genel Meclis Üyesi çıkartmış oldu.

Ekran Alıntısı

OYLAR YENİDEN SAYILDI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP yönetimi Refahiye ilçesindeki sayımlar ile ilgili özellikle İl Genel Meclisi ile ilgili sayımlarda hataların olduğunu gerekçe göstererek oy pusulalarının yeniden sayılmasını İlçe Seçim Kurulundan istedi. YSK’nın itirazı kabul etmesi üzerine Erzincan Adliyesinde oy pusulaları yeniden sayıldı.

Ekran Alıntısı

1 OY FARKLA

Yapılan sayım sonucunda 1 oy farkla İl Genel Meclis üyesi AK Parti’den CHP’ye geçti. Hasan Özmen CHP İl Genel Meclis üyesi oldu.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin CHP’den yapılan açıklamada, “43 yıl aradan sonra, bu dönem için iddiamız olan Refahiye’mizde İl Genel Meclis Üyesi çıkartabilmek bizler için gurur kaynağı oldu. Seçim sonuçlarına itirazımız üzerine seçim kurulunda yapılan sayım neticesinde adayımız Hasan Özmen seçimi kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.” denildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan Refahiye Binali Yıldırım
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