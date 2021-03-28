Öyle Olsun filmi nerede çekildi? İşte Öyle Olsun filminin oyuncuları

Yeşilçam’ın en unutulmaz filmlerinden biri olan Öyle Olsun filmi televizyon ekranlarına geliyor. Orhan Aksoy’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Tarık Akan, Müjde Ar ve Hulusi Kentmen gibi unutulmaz isimler yer alıyor.

ÖYLE OLSUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam’ın seyrine doyulmaz filmlerinden olan Öyle Olsun filmi 1976 yılında çekildi. Film aynı yıl sinemalarda seyirciler ile buluştu ve büyük ilgi gördü.

ÖYLE OLSUN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yeşilçam yapımları arasında olan Öyle Olsun filmi Bursa ve İstanbul'da çekildi. Öyle Olsun filminin çekimlerinin bir bölümü Bursa Uludağ’da yapıldı. Ayrıca filmin çekimleri sırasında İstanbul’un farklı ilçe ve semtlerinde de çekim setleri kuruldu.

ÖYLE OLSUN FİLMİNİN KONUSU

Öyle Olsun filminde, gazeteci olan ve zengin iş adamlarının yaptığı dolandırıcılık faaliyetlerine ışık tutan Ferit’in, fabrikatör Hulusi Bey ve kızı Alev ile macerası ekranlara geliyor. Hulusi Bey’in de insanları kandırdığını düşünen Ferit, haber dizisi için kolları sıvıyor ancak işler beklediği gibi gitmiyor.

ÖYLE OLSUN FİLMİ OYUNCULARI

Müjde Ar - Alev

Tarık Akan - Ferit

Şevket Altuğ - Şevki

Ayşen Gruda - Ayşe Huyugüzel

Hulusi Kentmen - Hulusi Bey

İhsan Yüce - Hasan Usta

Cevdet Arıkan - Serhat

Aysel Gürel

