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Oynadığı futbolla bir döneme damgasını vurmuştu! Oğuzhan Özyakup 31 yaşında kariyerini sonlandırdı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
26.08.2024 18:59
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Beşiktaş'ta 10 yıl forma giyip 3 şampiyonluk, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazanan Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbol kariyerini noktaladı. "Ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi." ifadelerini kullanan Özyakup kararı almanın kendisi için kolay olmadığını söyledi. Sosyal medyada yıldız oyuncu için çok sayıda mesaj atılırken "Sen bizim için hep 150 milyon eurosun" yorumları yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı.

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"İSTEDİĞİM NOKTANIN UZAĞINDA..."

Kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyuran Özyakup, kariyerinde unutamayacağı anlar yaşadığını belirterek "Çok şanslıyım ki, hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel, hiçbir zaman unutamayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm." ifadelerini kullandı.

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TEKLİFLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Süper Lig'den yaz transfer döneminde kendisine teklifte bulunan kulüplere de teşekkür eden Oğuzhan Özyakup, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese teşekkür ederim."

43 KEZ MİLLİ OLDU

Oğuzhan Özyakup, 2012 yılında transfer olduğu Beşiktaş'tan 2022 yılında ayrılarak Hollanda'nın Fortuna Sittard ekibine gitmişti. Siyah-beyazlı ekiple 3 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Özyakup, A Milli Futbol Takımı'nın formasını da 43 kez giymişti.

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BEŞİKTAŞ'TAN MESAJ

Beşiktaş ise sosyal medya hesabından, "Yollarımızın ilk kez 2012 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ile bir Süper Kupa şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve 10 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktığını açıkladı. Futbolu Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup (Ozi) olarak bıraktığını açıklayan unutulmaz futbolcumuza Kulübümüze emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." açıklamasını yaptı.

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"SEN HEP 150 MİLYON EUROSUN"

Bir zamanlar taraftarlar tarafından bonservisinin 150 milyon euro olduğu belirtilen oyuncu için sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı. Bazı taraftarlar kararın erken olduğunu savunurken bazı taraftarlar da bitirişinin çok karizma olduğuna dikkat çekti.

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Paylaşılan mesajlardan bazıları şu şekilde;

  • Sen hep 150 milyon eurosun Ozi

  • Hatalarına rağmen muhteşem kariyer ve yetenek ve bir taraftarın sevgisi bu futboldan bir Oğuzhan geçti

  • Seni hep 2015-2016 Oğuzhan olarak hatırlayacağız OZİ

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  • Çok karizma bitirdin.

  • Daha erken değil mi?

  • Her şey için teşekkürler Oğuzhan. Hiçbir zaman Beşiktaşlılığından şüphe etmemiştik gerek gittiğin her yerde bunu vurgulayan insanlardan birisin bize kattığın kendine kattığın her şey için sonsuz teşekkürler. Her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak anılacaksın seni çok seviyoruz.

  • Biz senden razıyız kaptan yolun açık olsun
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Oğuzhan Özyakup beşiktaş
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