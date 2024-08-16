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  4. Oytun Erbaş 'Savaş, virüs, salgın kapıda' dedi ve tarih vererek kehanetlerini sıraladı! Hasan Can'ın 'kolpa' sözleri hatırlatılınca kendini tutamadı! Bomba sözler

Oytun Erbaş 'Savaş, virüs, salgın kapıda' dedi ve tarih vererek kehanetlerini sıraladı! Hasan Can'ın 'kolpa' sözleri hatırlatılınca kendini tutamadı! Bomba sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.08.2024 11:42
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Televizyon ekranlarındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Oytun Erbaş bu kez Taner Çağlı'nın YouTube programındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. 'Savaş, virüs, salgın kapıda' diyerek tarih bile veren Erbaş'a ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın kendisine 'kolpa' sözleri hatırlatılınca kendini de tutamadı.

Yaptığı her açıklama olay olan Prof. Dr. Oytun Erbaş şimdi de Taner Çağlı'nın YouTube programındaki açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı. 'Savaş, virüs, salgın kapıda' diyerek kehanetleri tek tek sıralayan Erbaş 'Dünya batağa gidiyor, büyük bir savaş çıkacak' sözleriyle dikkat çekti.

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'ÇOK MUTSUZ BİR DÖNEM BEKLİYOR'

Erbaş 'sence biz bir similasyonda mıyız?' sorusuna ise 'hayır tam bir gerçeğin içindeyiz' diyerek yanıt verdi. Erbaş ayrıca 'bizi çok mutsuz bir dönem bekliyor. Mutsuzluk kaynağımız savaş, virüs ve salgın olacak' dedi.

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TARİH BİLE VERDİ

Oytun Erbaş 'ne kadar zaman içerisinde olacak bunlar?' sorusuna ise iddialı bir yanıt vererek '5-10 sene içerisinde' yanıtını verdi.

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HASAN CAN'IN SÖZLERİ HATIRLATILINCA...

Taner Çağlı son olarak Oytun Erbaş'a ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın kendisine söylediği sözleri hatırlatarak 'Hasan Can mı sana kolpa bir şey demiş? diye sordu.

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Prof. Dr. Oytun Erbaş ise 'evet demiş kendi kolpa işte. Onun da beyni o kadar...' diyerek yanıt verdi. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Oytun Erbaş
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