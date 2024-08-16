Oytun Erbaş 'Savaş, virüs, salgın kapıda' dedi ve tarih vererek kehanetlerini sıraladı! Hasan Can'ın 'kolpa' sözleri hatırlatılınca kendini tutamadı! Bomba sözler

Yaptığı her açıklama olay olan Prof. Dr. Oytun Erbaş şimdi de Taner Çağlı'nın YouTube programındaki açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı. 'Savaş, virüs, salgın kapıda' diyerek kehanetleri tek tek sıralayan Erbaş 'Dünya batağa gidiyor, büyük bir savaş çıkacak' sözleriyle dikkat çekti.

'ÇOK MUTSUZ BİR DÖNEM BEKLİYOR'

Erbaş 'sence biz bir similasyonda mıyız?' sorusuna ise 'hayır tam bir gerçeğin içindeyiz' diyerek yanıt verdi. Erbaş ayrıca 'bizi çok mutsuz bir dönem bekliyor. Mutsuzluk kaynağımız savaş, virüs ve salgın olacak' dedi.

TARİH BİLE VERDİ

Oytun Erbaş 'ne kadar zaman içerisinde olacak bunlar?' sorusuna ise iddialı bir yanıt vererek '5-10 sene içerisinde' yanıtını verdi.

HASAN CAN'IN SÖZLERİ HATIRLATILINCA...

Taner Çağlı son olarak Oytun Erbaş'a ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın kendisine söylediği sözleri hatırlatarak 'Hasan Can mı sana kolpa bir şey demiş? diye sordu.

Prof. Dr. Oytun Erbaş ise 'evet demiş kendi kolpa işte. Onun da beyni o kadar...' diyerek yanıt verdi. Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.