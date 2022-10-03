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Oyun dünyası şokta! PlayStation 5 kırıldı

03.10.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre, 2 yıl önce piyasaya sürülen Sony'nin en son çıkardığı oyun konsolu PlayStation 5 kırıldı. Hacker'ların PlayStation 5 oyun konsolunu güvenlik açığı üzerinden kırmayı başardıkları bildirildi. PS5, şu ana kadar 23 milyonluk satış rakamına ulaşmıştı.

Oyun dünyası şokta! PlayStation 5 kırıldı

PlayStation 5 kırıldı haberi oyun dünyasını sarstı. Hacker’lar PlayStation 5'i piyasaya çıktığı yıl olan 2020'den beri kırmaya çalışıyordu. Çıkan iddialara göre, iki yıldır kırılmayan PlayStation 5 (PS5) güvenlik açığı üzerinden kırıldı.

PLAYSTATION 5 GÜVENLİK AÇIĞI NEDENİYLE KIRILDI!

Söz konusu güvenlik açığının, PS5'in 4.03 ve altındaki sistem sürümünü etkileyen bir Webkit güvenlik açığından kaynaklandığından bahsedildi.

Oyun dünyasında arasında Bloodborne ve diğer oyunlarda yaptıklarıyla tanınan Lance McDonald, PS5'in kırıldığına dair bir videoyu Twitter'da paylaştı. Video sonrası PlayStation 5'in kırıldığına yönelik haber sosyal medyada gündem oldu.

ps5

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Söz konusu gelişme, PS5’te orijinal olmayan, korsan yazılımlar ve de oyunların çalıştırılabilmesine yol açabilir. Bu, Sony'nin istemeyeceği ve önermeyeceği bir durum.

PS5'in güvenliğini atlatma girişimlerinde küçük de olsa bir ilerleme kaydedildiğini gösteren bu haber, Sony için pek de sevindirici olmayan bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ancak bazı kullanıcı yorumlarına göre, PS5 oyunlarının geneli artık online modlarıyla öne çıktığı için PlayStation 5'in kırılmış olmasının pek bir anlamı kalmıyor. Hatta çok kült oyunlar bile single modunu kaldırdı ve sadece online modla çıkıyor.

Xbox Series X gibi bir rakibi bulunan ve şu ana kadar dünya genelinde 23 milyon satan PS5'in diskli sürümünün Türkiye'deki tavsiye edilen satış fiyatı 13.199 TL.

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Sony oyun konsolu playstation 5
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