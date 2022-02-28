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Oyun geliştiricisi CD Projekt RED'ten Ukrayna'ya büyük destek! "Böyle bir adaletsizliğe kayıtsız kalamayız"

28.02.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi ünlü oyunların geliştiricisi olan Polonya merkezli CD Projekt RED şirketi, Rusya'nın saldırısından dolayı Ukrayna'ya bağışta bulunduğunu açıkladı. Twitter'dan yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya karşı olan işgalinin kendilerini çileden çıkarttığını belirten şirket, "Böyle bir adaletsizliğe kayıtsız kalamayız" dedi.

Oyun geliştiricisi CD Projekt RED'ten Ukrayna'ya büyük destek! "Böyle bir adaletsizliğe kayıtsız kalamayız"

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna’ya yönelik bir destek de oyun sektöründen geldi. Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi ünlü oyunların geliştiricisi olan Polonya merkezli CD Projekt RED Ukrayna'ya maddi destekte bulundu.

CD PROJEKT RED'TEN UKRAYNA İÇİN 1 MİLYONLUK BAĞIŞ

Twitter'dan açıklamalarda bulunan CD Projekt RED, Ukrayna'ya, "Dostlarımıza ve komşularımıza yönelik son işgal, bizleri şoke etti ve çileden çıkardı." dedi ve Polonya merkezli bir insani yardım kuruluşu olan Polska Akcja Humanitarna'ya 1 milyon Polonya Zlotisi (yaklaşık 239 bin dolar) bağışladığını açıkladı.

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Fakat şirketin söyledikleri bununla da sınırlı değildi. Oyun geliştiricisinin tepkisi oldukça büyüktü.

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CD Projekt RED, ikinci bir tweet'te ise "Böyle bir adaletsizliğe kayıtsız kalamayız ve herkesin katılmasını ve elinden geldiğince yardım etmesini istiyoruz." dedi. Şirket, birlikte büyük bir fark yaratabileceklerini söyledi.

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