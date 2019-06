Oyun severlerin merakla bekledikleri oyunlar

Peki bu hafta çıkacak oyunlar listesinde bizleri ne gibi yapımlar bekliyor? Hemen baştan belirtelim. Eğer indie tarzı yapımlardan hoşlanmıyorsanız liste genelinde öyle sizi heyecanlandıracak bir yapım bulunmuyor.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

İşte bu haftanın oyunları!

18 Haziran Salı

Bloodstained: Ritual of the Night (PlayStation 4, Xbox One, PC)

Citizens of Space (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Lovely Planet 2: April Skies (PC)

Vacation Simulator (PlayStation 4)

Mini-Mech Mayhem (PlayStation 4)

Luna (PlayStation 4)

Crystal Crisis (PlayStation 4)

Another Sight (Xbox One)

19 Haziran Çarşamba

Mars Alive (PlayStation 4)

Another Sight (PlayStation 4)

Antiquia Lost (Xbox One)

20 Haziran Perşembe

My Friend Pedro (Nintendo Switch, PC)

Muse Dash (Nintendo Switch, PC)

Scrap Rush!! (Nintendo Switch, PC)

198X (PlayStation 4, PC)

Super Neptunia RPG (PC)

Tormentum II (PC)

Underworld Ascendant (PlayStation 4)

Project LUX (PlayStation 4)

Slender: The Arrival (Nintendo Switch)

21 Haziran Cuma

Crash Team Racing Nitro-Fueled (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch)

Captain Cat (Xbox One, Nintendo Switch)

Bring Them Home (PlayStation 4)

