Oyuncak Hikayesi 4 zirveden inmiyor

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre; Disney ve Pixar'ın çok sevilen serisi Oyuncak Hikayesi 4, ABD'de 1 haftanın sonunda 57,9 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı ve haftanın liderliğini ele geçirdi. Dünya genelinde 80,6 milyon dolar hasılata ulaşan film, ülkemizde ise Box Office Türkiye verilerine göre 1 haftada 3.036.257 TL hasılat yaparak 194.355 seyirciye ulaştı. Gişe listesinde animasyon serisini, korku serisi olan "Annabelle Comes Home" takip etti. Beklentilerin bir hayli altında bir başlangıç yapan film, 20,4 milyon dolarla ikinci sıraya yerleşti. Listenin üçüncü sırasında Danny Boyle tarafından yönetilen ve Richard Curtis tarafından yazılan müzikal komedi filmi Yesterday yer aldı. Beatles'tan esintiler taşıyan Yesterday, 17 milyon dolar hasılat elde etti.

Marvel imzalı “Spider-Man: Far From Home” bu hafta sonu itibariyle Çin, Japonya ve Hong Kong sinemalarında vizyona girdi. İlk hafta sonu itibariyle sadece bu üç ülkede toplamda 111 milyon dolar hasılat yapan film, 5 Temmuz günü dünya genelinde vizyona girecek. Listenin devamında; 9.3 milyon dolar gişe elde eden Aladdin, 7.1 milyon dolarla The Secret Life of Pets ve 6.6 milyon dolarla Men in Black: International filmleri yer aldı.