Oyuncu Bestemsu Özdemir aşka geldi!

Koronavirüs pandemisiyle birlikte dizi ve film setlerinden uzak kalmayı tercih eden güzel yıldız, oyuncu Can Yaman’la yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde kendisine geniş bir yer bulmuştu. İlişkilerini olaylı bir şekilde sonlandıran Bestemsu Özdemir ve Can Yaman ayrılığın ardından sert açıklamalar yapmayı seçmişti. Can Yaman’ın libido açıklamasını talihsiz bulduğunu ifade eden Bestemsu Özdemir’in eski sevgilisi Can Yaman için, “O arkadaşın görüşüne katılmıyorum. Çok şey söyleyebilirim ama söylemek istemiyorum. Kadını aşağılayan bir durum. Herkesin kendi karakteri, tercihi” sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Can Yaman ayrılığından sonra gönlünü aşka kapatan Bestemsu Özdemir, aşk orucunu müzisyen sevgilisi Can Aydın’la bozdu. Mutlu bir ilişkiye adım atan başarılı oyuncu sevgilisinin uyurken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sevilen oyuncunun romantik paylaşımında kullandığı esprili dil takipçilerinin büyük ilgisiyle karşılandı.

‘UYKUCULARIM BENİM’

Can Aydın’la yeni bir ilişkiye adım atan Bestemsu Özdemir sevgilisi ve köpeğinin uyurken çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü isim gönderisine, “Uykucularım benim” notunu ekledi. Oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.