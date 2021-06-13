Oyuncu Çiğdem Batur'un tacizci kabusu! Video yayınlayıp isyan etti

Çiğdem Batur'u taciz eden hayranı Erdinç B., 2014 yılında 3 ay hapis cezası aldı. Yine aynı kabusu yaşayan oyuncu, Instagram'dan sitem etti.

"ŞU KOLTUKTA SENİ İZLİYORUM, GÖZÜM ÜZERİNDE"

Batur, "İsmi Erdinç olan şahsın beni, ailemi ve çevremi taciz ederek, gerek mesaj ve aramayla... Daha sonra işi ilerletip evime çiçekler ve benzeri bir takım hediyeler yollayarak. Tiyatro oyunumun hepsine bile alıp, Twitter'da, "Şu koltukta oturup, seni izliyorum, gözüm üzerinde" yazdığı taciz mesajlarıyla o dönem dava açmıştık.

SUÇU ÖTELENMİŞTİ

Daha önce herhangi suçu işlemediği için suçu ötelenmişti. Üzerinden 4-5 yıl geçmesine rağmen bu şahıs cezada aldığı için ortaya çıktı. Aynı özgüven ve kendini bir şey zannederek... 4-5 yıl içinde hiç tepki vermediğimiz ve tevazu gösterdiğimiz için kendini daha bir hak sahibi gibi gördü taciz konusunda...



"SAPIKLARA TEPKİ GÖSTERMEDİKÇE..."

Beni, ailemi ve arkadaşlarımı arıyor. Tüm herkesi benimle alakalı endişeli bırakıyor. Bu davanın peşine bırakmayacağım. Ben ve benim gibi kadınlar, sen ve senin gibi sapıklarla hayatı boyunca uğraşmak zorunda kalıyor. Buna göz yummayacağım. Sizin gibi sapıklara tepki göstermedikçe ve siz ceza almadıkça maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadına ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor. Cesaretin varsa bana yazdığın mesajları bu video'nun altına aynı özgüvenle yazsana... İşte o iş öyle olmuyor. Bu işin arkasandayım. Bu şahsın ceza alması için canla başla uğraşacağım" açıklamasını yaptı.



