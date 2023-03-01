Tabuta bakışı yürek burktu... Oyuncu Helin Kandemir babasını gözyaşları içinde uğurladı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Doğduğun Ev Kaderindir, Kız Kardeşler, Bir Litre Gözyaşı gibi pek çok dizi ve filmde yer alan Helin Kandemir baba acısıyla sarsıldı. Genç oyuncunun bir süredir lösemi tedavisi gören 47 yaşındaki babası Murat Kandemir hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 18 yaşındaki genç oyuncu, dün Zincirlikuyu Camii'nde babası Murat Kandemir’i son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı.

Helin Kandemir'i acılı gününde Burak Can, Hafsanur Sancaktutan, Alper Atak ve Yiğit Koçak gibi çok sayıda oyuncu arkadaşı yalnız bırakmadı.

Tabut başında uzun süre gözyaşı döken Kandemir’in babasının tabutuna bakışı ise yürekleri burktu.

Murat Kandemir’in naaşı ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.



