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Maddi sıkıntılar yaşamıştı... Nurseli İdiz'den Seçil Erzan göndermesi yaptı! "Türkiye’nin başına çok daha büyük felaketler çıkarırdım"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 10:39
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Türk sinema ve dizi oyuncusu Nurseli İdiz, sosyal medya paylaşımları ve değişimiyle adından söz ettirmişti. İdiz, katıldığı bir programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Oyuncu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü kazandığını ancak konservatuvarı tercih ettiğini belirtti.

Maddi sıkıntılar yaşamıştı... Nurseli İdiz'den Seçil Erzan göndermesi yaptı! "Türkiye’nin başına çok daha büyük felaketler çıkarırdım"

Nurseli İdiz, rol aldığı yapımlardaki başarısı, açıklamaları ve eleştirileriyle gündemden düşmüyor.

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Kınalı Kar, Beyaz Yalanlar, Serseri Aşıklar, Yalan Dünya, İlişki Durumu Karışık gibi başarılı birçok yapımda rol alan Nurseli İdiz özel hayatıyla da merak ediliyor.

Nurseli İdiz, Armağan Çağlayan’ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” adlı YouTube programına konuk oldu. Oyuncu programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Bir dönem yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle gündem olan oyuncu geçmiş yaşantısıyla ilgili konuştu.

İdiz, liseyi bitirdikten sonra hem Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü hem de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandı.

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PARAYLA İLİŞKİSİNİN İYİ OLMADIĞINI BELİRTTİ

İdiz, Çağlayan'ın 'Şimdiki aklın olsaydı, hangi üniversiteyi okurdun?' sorusuna şu cevabı verdi: “İkisini birden okumaya çalışırdım ama yine de herhalde bu mesleği seçerdim.”

Nurseli İdiz, ayrıca parayla ilişkisinin hiçbir zaman iyi olmadığını söyledi.

Oyuncu, ünlü futbolcuları ve iş insanlarını yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla hapsi istenen Seçil Erzan’a atıf yaparak sözlerini esprili bir şekilde sürdürdü.

İdiz, “Bir de benim rakamlarla ilişkimi düşünürsek Türkiye’nin başına çok daha büyük felaketler çıkarırdım. Seçil Erzan gibi olmazdım ama bir bakarsın bir banka şubesi çökmüş. Ne? Müdür kim? Nurseli müdür, kesin yani" ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu, 'Hiçbir zaman parayla ilişkiniz iyi olmadı mı' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Evet. Bu galiba bilinçaltı bir şeymiş. Para kazanma konusunu suçluluk halinde düşünmekmiş. Kişisel gelişim sürecinde bütün bunlar masaya yatırılıyor. O yüzden çok büyük meblağlarda paralar kaybettim. Bilinçaltım, ‘Ben nasıl bu kadar kazanıyorum’ diye soruyormuş çünkü. Annem ve babamın da parayla ilişkisi bozuktu. Para olduğunda çok harcıyorlardı, birikim falan yoktu. Babam da benim gibi iflas etmiş.”

Yerel Seçim 2024


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