Oyuncu Rojda Demirer kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı! "Nazar boncuksuz gezme"

Instagram'da 1.1 milyon kişi tarafından takip edilen Rojda Demirer, kasığına kadar yırtmaçlı ve göğüs dekolteli pozunu paylaştı. 41 yaşındaki oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

ROJDA DEMİRER KASIĞINA KADAR YIRTMAÇLI POZUNU PAYLAŞTI

Oyunculuk alanında 4 ödülü bulunan Rojda Demirer tiyatroya çocuk yaşlarda başladı.

Yıllar içerisinde ünlü bir oyuncu olan Rojda Demirer tiyatro, film, dizi projelerinde yer aldı.

Şimdilerde saçını kısa kullanan Demirer, uzun saçlı halini paylaşıp, "Böyle bir şeyler çekmiştik zamanında (Sanırım saçlarımı uzatmaya karar verdim şu anda)" diye yazdı.

Takipçilerinden, saçlarını uzatması yönünde geri dönüş alırken ünlü oyuncunun kasığına kadar yırtmacı da dikkat çekti.

Rojda Demirer Son Nefesime Kadar adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Dizide Gökçe karakterine hayat veren Demirer'in bu projeden yana yüzü gülmedi. Dizi, 5. bölümde ekranlara veda etti.



