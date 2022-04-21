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Oyuncu Rojda Demirer kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı! "Nazar boncuksuz gezme"

21.04.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarından biri olan Rojda Demirer Melekler Korusun, Maraşlı, Kördüğüm gibi dizilerde rol almıştı. Ödüllü oyuncu Rojda Demirer'den, kasığına kadar yırtmaçlı poz geldi.

Oyuncu Rojda Demirer kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı! "Nazar boncuksuz gezme"

Instagram'da 1.1 milyon kişi tarafından takip edilen Rojda Demirer, kasığına kadar yırtmaçlı ve göğüs dekolteli pozunu paylaştı. 41 yaşındaki oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

ROJDA DEMİRER KASIĞINA KADAR YIRTMAÇLI POZUNU PAYLAŞTI

Oyunculuk alanında 4 ödülü bulunan Rojda Demirer tiyatroya çocuk yaşlarda başladı.

Oyuncu Rojda Demirer kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı!

Yıllar içerisinde ünlü bir oyuncu olan Rojda Demirer tiyatro, film, dizi projelerinde yer aldı.

Oyuncu Rojda Demirer kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı!

Şimdilerde saçını kısa kullanan Demirer, uzun saçlı halini paylaşıp, "Böyle bir şeyler çekmiştik zamanında (Sanırım saçlarımı uzatmaya karar verdim şu anda)" diye yazdı.

Oyuncu Rojda Demirer kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı!

Takipçilerinden, saçlarını uzatması yönünde geri dönüş alırken ünlü oyuncunun kasığına kadar yırtmacı da dikkat çekti.

Oyuncu Rojda Demirer kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı!

Rojda Demirer Son Nefesime Kadar adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Oyuncu Rojda Demirer kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı!

Dizide Gökçe karakterine hayat veren Demirer'in bu projeden yana yüzü gülmedi. Dizi, 5. bölümde ekranlara veda etti.

Oyuncu Rojda Demirer kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı!

Oyuncu Rojda Demirer kasığına kadar yırtmaçlı pozunu paylaştı!


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Rojda Demirer
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