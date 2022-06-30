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Oyuncu Sarah Jayne'den cinsel ilişki itirafı: Arabada birlikte olurken yakalandık

30.06.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollyoaks'ta Mandy Richardson rolünü yıllarca canlandırmasıyla tanınan Sarah Jayne cinsel ilişki itirafıyla gündemde. Kasım 2021'de OnlyFans'a katılarak diziye veda eden ünlü oyuncu erkek arkadaşıyla arabada seks yaptığını ve yakalandığını açık açık anlattı.

Oyuncu Sarah Jayne'den cinsel ilişki itirafı: Arabada birlikte olurken yakalandık

OnlyFans'a katılarak gündeme gelen ve yıllarca oynadığı diziye veda eden Sarah Jayne cinsel ilişki itirafıyla adından söz ettirdi. Sarah, ergenliğinden bu yana kendini teşhir etmeyi sevdiğini, cinsel ilişkide her zaman heyecan aradığını bu nedenle eski erkek arkadaşı ile arabada cinsel ilişkiye girerken basıldıklarını söyledi.

Sarah, erkek arkadaşı ile ilişkiye girmek için ailesinin evinde yer olmadığını bu nedenle arabaya atlayıp ıssız bir yere gittiklerini söyledi.

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Sarah Jayne sevgilisiyle ilişkiye girdikleri esnada kendilerini gören bir kişinin arabanın camına vurarak ilişkilerini yarıda kestiğini söyledi.

Ekran Alıntısı

41 yaşındaki oyuncu, ilişkiye girerken yakalandıktan sonra çok utandığını ve uzun süre kendine gelmediği için bir daha toplum içinde kendini teşhir etmemeye karar verdiğini söyledi.


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OnlyFans
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