Oyuncu Tolga Pancaroğlu’na eski sevgilisine ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ten hapis

Oyuncu Tolga Pancaroğlu’nun sunucu Eda Pera Küçük’ü darp edip, tehdit ettiği gerekçesiyle ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle, arkadaşları oyuncu Deniz Evin ve Adem İlker Durguner’in de ‘tehdit’ suçundan 6’şar aydan 2’şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga Pancaroğlu ve İlker Durguner ile müşteki Eda Pera Küçük katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da duruşmayı takip etti.

[

Eda Pera Küçük

‘MESAJLARI KABUL EDİYORUM’

Mağdur Eda Pera Küçük şikayetinin devam ettiğini söyledi. Darp suçlamasını reddeden sanık Tolga Pancaroğlu ise darp suçlamasını reddederek, “Diğer yandan hakaret ve tehdit suçuna konu edilen mesajları kabul ediyorum fakat bunları katılanın ağır tahrikiyle yazdım. Kendisi de benzer ifadeler yazdığı halde kendi yazdığı ibareleri silerek sadece benim yazdıklarımı raporlaştırmıştır” diyerek beraatını istedi.