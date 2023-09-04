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Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş'ın sözleri gündem oldu

04.09.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Murat komiser karakteriyle hafızalarımıza kazınan Uğur Pektaş yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündem oluyor. Bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Uğur Pektaş ekranlara ara vererek maneviyata yönelmişti. Ünlü ismin son gönderisi sosyal medyada gündem oldu. Uğur Pektaş'ın o sözleri dikkat çekti.

Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Uğur Pektaş
yarışmanın ardından oyunculuğa geçiş yapmıştı. Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Murat komiser karakteriyle gönüllere taht kuran Uğur Pektaş şimdilerde gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile evlenen bir süre sonra boşanan Pektaş şöhretin zirvesindeyken bambaşka bir hayata yönelmişti. Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Uğur Pektaş yıllar içindeki değişimiyle sık sık gündem oluyor.

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Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapan Uğur Pektaş'ın her paylaşımı olay oluyor. Bir dönem sürmeli gözleri ve tarzıyla dikkat çeken Pektaş son haliyle yine çok konuşuldu.

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Uğur Pektaş, son halini paylaştığı fotoğrafın altına; 'Sevmek, olduğu gibi değiştirmeye çalışmadan... Kabul etmek, olanı olduğu gibi, bozmadan, kırmadan, yormadan... Zordur! Sevmek bizlerden tek istenen bir türlü beceremediğimiz...' sözlerini not düştü.

Uğur Pektaş 3

Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Uğur Pektaş'ın paylaşımına sosyal medyada; 'Ne kadar değişmişsin', 'Sözlerin derinliği', 'Ekranlara dönsene' gibi yorumlar yapıldı.

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