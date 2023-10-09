Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Asmalı Konak'ın minik Zeliş'i yeni mesleğiyle herkesi şaşırttı

Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay ve Selda Alkor'un başrollerinde yer aldığı döneme damgasını vuran Asmalı Konak dizisi hala popülerliğini koruyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Asmalı Konak reyting listelerini de alt üst etmişti.

Dizide Zeliş karakteriyle tanınan çocuk oyuncu Naz Temel'in son hali sosyal medyada gündem oldu. İki kelime etsin diye herkesin gözlerinin içine baktığı Zeliş'i canlandıran Naz Temel, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Dizinin küçük yıldızı Zeliş büyüdü ve kocaman bir genç kız oldu. Asmalı Konak’tan sonra herhangi bir projede rol almayan Naz Temel oyunculuğu bırakıp adeta sırra kadem bastı.

Oyunculuktan sonra keskin bir dönüş yapan Naz Temel, Piri Reis Üniversitesi'nde eğitim aldı. Asmalı Konak'ın suskun prensesi Temel, üniversiteden 2017 yılında mezun oldu.

Dönemin çocuk yıldızı Naz Temel'in şimdilerde gemi kaptanlığı yaptığı biliniyor. Gemilerde 'Açık deniz vardiya memuru' olarak çalışan Temel, son hali ve mesleğiyle herkesi şaşırttı.





