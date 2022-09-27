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Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

26.09.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kablolu oyuncu ekipmanlarını sevmeyenlerin olmazsa olmazları arasında bulunan kablosuz gaming kulaklıklar, oyunculara diledikleri gibi hareket etme ve bilgisayardan uzaklaşma fırsatı veriyor. Uzun menzilleri sayesinde oyuncuları serbest bırakan kablosuz oyuncu kulaklıkları, konfor odaklı tasarımları ve güçlü ses kaliteleriyle oyuncuların performansını yükseltiyor. Gelin her oyuncunun tarzına ve bütçesine uygun, en iyi kablosuz gaming kulaklık modellerini beraber inceleyelim!

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

İçindekiler

  • 1. Yaratıcı tasarımıyla: Razer Kaira Pro Halo Infinite Edition Kablosuz Oyun Kulaklığı
  • 2. Güçlü malzeme kalitesiyle: Rampage RBT-18 BLISSFUL Siyah Kablosuz ve Kablolu Bluetooth Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı
  • 3. Gelişmiş gürültü önleme teknolojisi: PLEXTONE G7 Profesyonel Kulak Üstü Bluetooth Oyuncu Kulaklık
  • 4. Her ayrıntıyı deneyimleyin: JBL Quantum 600 Kulak Üstü Siyah Kablosuz Gaming Kulaklık
  • 5. Şampiyonların seçimi: SteelSeries Arctis 7 Kablosuz 7.1 Surround Oyuncu Kulaklık
  • 6. Kulak içi oyuncu kulaklığı isteyenlere: Technodoc Tcdk55 Gaming Işıklı Mikrofonlu Bluetooth Oyuncu Kulaklığı
  • 7. Ekstra konfor: Rampage Freedom 2,4 Ghz Kablosuz Oyuncu Mikrofonlu Kablosuz Kulaklık Rm-w2
  • 8. Oyuncu dostu özellikler: Logitech G635 Kablosuz Oyun Kulaklığı
  • 9. Oyunun içinde gibi hissedin: Sony INZONE H9 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Gaming Kulaklık
  • 10. Hafif ve rahat bir model isteyenlere: ASUS Rog Strix Go 2.4 Oyuncu Kulaklığı
  • 11. Üstün ses kalitesi: Corsair CA-9011201-EU Void Elite RGB 7.1 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı
  • 12. Zengin bas efekti: SoMic 2.4G Kablosuz Oyun Kulaklığı
  • 13. Üç boyutlu ses: HyperX Cloud Stinger Core 7.1 Wireless Gaming Kulaklık
  • 14. Güçlü pil ve uzun çekim mesafesi: Logitech G 733 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığı

Kablosuz gaming kulaklıklar, oyuncuların kablolara bağlı kalmadan özgür bir şekilde diledikleri gibi oyun oynamasını sağlıyor. Bu kulaklıkların oyuncuların verimliliğini yükseltecek bir dolu özellik sunan modelleri bulunuyor. Ses yalıtımıyla öne çıkan kablosuz gaming kulaklıklar, oyuncuları dış ortam seslerinden arındırarak onların oyunlara daha çok adapte olmalarını sağlıyor. Güçlü ses sürücülerine sahip modeller, oyunlardaki ayak sesinden silah sesine kadar her ayrıntıyı net ve kaliteli bir şekilde işitmek isteyenleri memnun ediyor. Bluetooth özellikleri sayesinde bilgisayarların dışında akıllı televizyon, telefon ve oyun konsollarıyla da kullanılabilen kablosuz gaming kulaklıkları seçerken pil süresi, RGB aydınlatma, ergonomik tasarım, yazılım desteği ve çekim mesafesi gibi ayrıntılara dikkat etmek büyük önem taşıyor. Hazırsanız en iyi kablosuz gaming kulaklık çeşitlerini keşfetmeye başlayalım!

1. Yaratıcı tasarımıyla: Razer Kaira Pro Halo Infinite Edition Kablosuz Oyun Kulaklığı

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

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Yaratıcı tasarımıyla oyuncuların radarına hızlı bir giriş yapan Razer Kaira Pro Halo Infinite Edition Kablosuz Oyun Kulaklığı, titanyum kaplamalı membranları sayesinde net ve yüksek bir ses deneyimi yaşatıyor. Modelin 9 mm'lik mikrofonu, arzu edildiği zaman kolayca çıkartılabiliyor. Böylece film izlerken veya singleplayer oyunlarda rahatsız etmiyor. Modelin öne çıkan en önemli özelliği ergonomik yapıda olması. Hafızalı köpükten üretilen kulak yastıkları, kulaklara kolayca uyum sağlayıp konfor veriyor. Aynı şekilde kafa bandı kısmında da yumuşak dolgulu bir şerit bulunuyor. Böylece uzun süreli oyun seanslarında yorgunluk yaşatmıyor.

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2. Güçlü malzeme kalitesiyle: Rampage RBT-18 BLISSFUL Siyah Kablosuz ve Kablolu Bluetooth Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

Uygun fiyatlı kablosuz gaming kulaklık tavsiyesi isteyenlerin karşısına çıkan Rampage RBT-18 BLISSFUL Siyah Kablosuz ve Kablolu Bluetooth Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı, modern tasarımı ve etkileyici özellikleriyle oyunculara keyifli saatler vadediyor. Ekstra geniş kulak pedleriyle dikkat çeken model, yüksek konfor sunmasının yanı sıra ses izolasyonu konusunda da başarılı bir performans sergiliyor. Tam dolu şarjla 10 saate kadar bağlantı sunuyor. Ürünün bir diğer önemli özelliği de hem kablolu hem kablosuz olarak kullanılabilmesi. 360 derece ses deneyimi yaşatan model, oyuncuların her sesi geldiği noktadan analiz etmesini kolaylaştırıyor.

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3. Gelişmiş gürültü önleme teknolojisi: PLEXTONE G7 Profesyonel Kulak Üstü Bluetooth Oyuncu Kulaklık

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

Kablosuz gaming kulaklık önerisi seçenekleri arasında önemli bir yere sahip olan PLEXTONE G7 Profesyonel Kulak Üstü Bluetooth Oyuncu Kulaklık, fiyat performans dengesiyle oyunculardan geçer not alıyor. 50 mm ses sürücüleri ve titanyum kaplı ünitesiyle seslerin en gerçekçi tonda duyulmasını sağlayan model, oyunlarda hataya meydan vermiyor. Sadece 239 gram hafifliğinde olan modelin mikrofonu, ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda çıkartılabiliyor. 450 mAh pil kapasitesi bulunan model, tam dolu şarjla 12 saate kadar kullanım süresi sunuyor. 2,5 saat içinde şarj olan ürün, 10 metre bluetooth çekim mesafesine sahip.

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4. Her ayrıntıyı deneyimleyin: JBL Quantum 600 Kulak Üstü Siyah Kablosuz Gaming Kulaklık

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

En iyi kablosuz kulaklık modelleri arasında önemli bir yere sahip olan JBL Quantum 600 Kulak Üstü Siyah Kablosuz Gaming Kulaklık, birbirinden etkileyici nitelikleriyle oyuncuların yoldaşı olmaya aday! JBL QuantumENGINE PC yazılımı bulunan model, yazılım üzerinden çeşitli özelleştirmeler yapılmasına imkân tanıyor. En ufak ayak sesinden yüksek patlamalara kadar her sesi en ayrıntılı biçimde kullanıcılarına sunarak detayların fark edilmesini sağlıyor. Tam dolu şarjla 14 saate kadar kullanılabiliyor. Aşınmalara karşı dayanıklı malzeme kalitesiyle kullanıcılarına güven veren ürün, hafızalı kulak pedleriyle konfor sunuyor. Kulak pedleri kolayca çıkarılabildiği için kirlendiği zaman rahatlıkla temizlenebiliyor.

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5. Şampiyonların seçimi: SteelSeries Arctis 7 Kablosuz 7.1 Surround Oyuncu Kulaklık

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

Kablosuz gaming kulaklıklar içinde 7.1 ses kalitesine sahip olarak öne çıkan SteelSeries Arctis 7 Kablosuz 7.1 Surround Oyuncu Kulaklık, düşük gecikme süresiyle oyunlardaki her ayrıntının eş zamanlı bir şekilde duyulmasına yardımcı oluyor. Tam dolu şarjla 24 saate kadar kullanım imkânı sunarak kullanıcılarını sürekli şarj takibi yapmaktan kurtarıyor. Bilgisayarların yanı sıra oyun konsollarıyla da uyumlu olarak kullanılabiliyor. 40 mm neodim ses sürücüleriyle başarılı bir ses vadediyor. Modelin, oyuncular arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek için çift yönlü mikrofona sahip olması da cabası!

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6. Kulak içi oyuncu kulaklığı isteyenlere: Technodoc Tcdk55 Gaming Işıklı Mikrofonlu Bluetooth Oyuncu Kulaklığı

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

Kulak üstü kulaklıklardan hoşlanmayan ve kulak içi oyuncu kulaklığıyla oyun keyfini deneyimlemek isteyenlere Technodoc Tcdk55 Gaming Işıklı Mikrofonlu Bluetooth Oyuncu Kulaklığı tavsiye ediliyor. Kompakt ve modern tasarımıyla oyuncuların beğenisini kazanan model, bir dolu başarılı özelliğe sahip. En ucuz kablosuz gaming kulaklık modeli arasında yer alan ürün, kolay eşleşme özelliği sayesinde saniyeler içinde bağlantı kuruyor. 10 metre çekim mesafesi sunan model, oyunculara rahat hareket etme imkânı tanıyor. Işıklı şarj kutusuyla şık bir tasarım ortaya koyan kulaklık, 250 mAh pile sahip.

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7. Ekstra konfor: Rampage Freedom 2,4 Ghz Kablosuz Oyuncu Mikrofonlu Kablosuz Kulaklık Rm-w2

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

En iyi kablosuz gaming kulaklık çeşitleri arasında bulunan Rampage Freedom 2,4 Ghz Kablosuz Oyuncu Mikrofonlu Kablosuz Kulaklık Rm-w2, yüksek malzeme kalitesiyle kullanıcılarına konfor ve dayanıklılık sunuyor. En kaliteli materyallerin bir araya getirilmesiyle üretilen model, geniş kulaklık yüzeyleri sayesinde başarılı bir ses yalıtımı sağlıyor. Oyuncuları dış ortam seslerinden uzak tutan kulaklık, ergonomik tasarımıyla konfor vadediyor. 1500 mAh büyük piliyle 20 saat boyunca kesintisiz çalışabilen ürün, 200 saate kadar bekleme süresiyle oyuncuları büyülüyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de katlanarak kolay taşınabilir olması.

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8. Oyuncu dostu özellikler: Logitech G635 Kablosuz Oyun Kulaklığı

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

Tercihini her zaman en kaliteli ürünlerden yana kullananların mutlaka göz atması gereken Logitech G635 Kablosuz Oyun Kulaklığı, oyuncuların en çok ihtiyaç duyduğu bir dolu özelliği bünyesinde barındırıyor. 50 mm hoparlörleriyle yüksek ses kalitesi sunan model, oyuncuların ses kasmasını kolaylaştırıyor. Modelin en önemli özelliği, lightsync RGB aydınlatmaya sahip olması. Bu özellik sayesinde şık bir aydınlatma yaratmasının yanı sıra bazı oyunlarda aksiyon sahnelerinde ışıklı bildirim yaparak eğlencenin dozunu yükseltiyor. Kaliteli mikrofonuyla oyuncular arasında net bir iletişim sağlayan ürün, kulaklık üzerinde mikrofonu kapamayı sağlayan bir adet tuş bulundurarak oyuncuların işini kolaylaştırıyor.

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9. Oyunun içinde gibi hissedin: Sony INZONE H9 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Gaming Kulaklık

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

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Modern tasarımıyla oyuncuların ilgisini çeken Sony INZONE H9 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Gaming Kulaklık, 360 derecelik ses sistemi sunarak her sesin oluştuğu noktayı ve uzaklığı kolayca algılama fırsatı sunuyor. Oyuncuların en hassas sesleri bile başarıyla takip etmesini sağlayan model, güçlü bas dengesiyle de dikkat çekiyor. Başarılı bir gürültü engelleme performansı sergileyen ürün; odada konuşanların, bilgisayar gürültüsünün ve televizyon sesinin kulaklığın dışında kalmasını sağlıyor. Böylece oyuncular dikkatlerini oyuna yoğunlaştırabiliyor. Esnek yapısıyla konfor sunan model, tam dolu şarjla 32 saate kadar kullanılabiliyor. Ayrıca 10 dakikalık şarjla bile bir saate varan kullanım süresi vadediyor.

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10. Hafif ve rahat bir model isteyenlere: ASUS Rog Strix Go 2.4 Oyuncu Kulaklığı

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

Kablosuz gaming kulaklık önerisi 2022 modelleri arasında üst sıralarda bulunan ASUS Rog Strix Go 2.4 Oyuncu Kulaklığı, düz siyah rengi ve zarif görünümüyle tercihini her zaman sade tasarımlı ürünlerden yana kullananların beğenisini kazanıyor. Son derece hafif yapısıyla ağırlık hissi oluşturmuyor ve rahat kullanılıyor. Bilgisayar, akıllı cihaz ve oyun konsollarıyla kolaylıkla bağlantı kuran model, yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofonuyla dikkat çekiyor. Böylece seslerin diğer oyunculara net bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Düşük gecikmeli ses sunarak oyuncuların beğenisini kazanan ürün, 20 metre çekim mesafesiyle bilgisayardan uzaklaşıldığında bağlantı kopmalarının önüne geçiliyor.

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11. Üstün ses kalitesi: Corsair CA-9011201-EU Void Elite RGB 7.1 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

"En iyi kablosuz kulaklık markası hangisi?" sorusu sorulduğunda öne çıkan Corsair markası, ses konusunda hassas davranan ve oyunları en ayrıntılı şekilde işitmek isteyenlere Corsair CA-9011201-EU Void Elite RGB 7.1 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı modelini sunuyor. Tam dolu şarjla 16 saate yakın bir çalışma süresi ortaya koyarak oyunculara avantaj sağlıyor. 12 metre çekim mesafesine sahip model, 50 mm'lik ses sürücüleriyle güçlü ve kaliteli bir ses deneyimi yaşatıyor. Hafızalı köpük kulak yastıkları ve mikrofiber kumaş kaplamasıyla baş ve kulak bölgesinde baskı oluşturmuyor. Konforlu kullanım sunan ürün, uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor.

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12. Zengin bas efekti: SoMic 2.4G Kablosuz Oyun Kulaklığı

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

Oyunlardaki her sesi rahatça duymak isteyenlere, zengin bas efektiyle öne çıkan SoMic 2.4G Kablosuz Oyun Kulaklığı tavsiye ediliyor. 50 mm'lik ses ünitesiyle kristal berraklığında dinamik bir ses kalitesi ortaya koyan model, oyunların çok daha keyifli bir şekilde oynanmasını sağlıyor. Modelin bir diğer önemli özelliği, ister kablolu ister kablosuz olarak kullanılabilmesi. Kullanıcı dostu tasarımı ve RGB aydınlatmasıyla beğeni kazanan ürün, mikrofon kalitesiyle de oyuncuların takdirini kazanmayı başarıyor. Kullanılmadığı zamanlarda mikrofonun kolayca çıkartılabilmesi, oyunculara rahat bir kulaklık deneyimi yaşatıyor.

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13. Üç boyutlu ses: HyperX Cloud Stinger Core 7.1 Wireless Gaming Kulaklık

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

Kaliteli oyuncu ekipmanlarıyla tanınan HyperX markası, kablosuz oyuncu kulaklığı alanında da oyuncuların yüzlerini gülümsetecek modeller üretiyor. En kaliteli HyperX kablosuz gaming kulaklık modeli arasında yer alan HyperX Cloud Stinger Core 7.1 Wireless Gaming Kulaklık, üç boyutlu ses kalitesiyle oyuncuları etkilemeyi başarıyor. 7.1 surround ses seçeneğiyle zengin ses kalitesi yaratarak oyunculara her ayrıntıyı duyma fırsatı tanıyor. Ayarlanabilir ve sağlam çelik kaydırma sistemiyle öne çıkan model, her baş tipine uygun hâle getirilebiliyor. Başarılı mikrofonuyla iletişim konusunda da oyunculara avantaj sunan ürün, ihtiyaç duyulmadığında mikrofonun yukarı doğru katlanarak sessize alınmasına imkân tanıyor.

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14. Güçlü pil ve uzun çekim mesafesi: Logitech G 733 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığı

Oyunlarda en iyi ses kasan siz olun! En iyi kablosuz gaming kulaklık modelleri

Muhteşem tasarımıyla oyuncuların beğenisini kazanan Logitech G 733 LIGHTSPEED Kablosuz Oyun Kulaklığı, kullanışlı tasarımının yanı sıra birbirinden fonksiyonel nitelikleriyle de oyunculardan geçer not alıyor. Tam dolu şarjla 29 saat kullanım süresi sunan model, oyuncuların gün boyu şarj derdine düşmeden oyun oynamasına imkân tanıyor. 20 metre menziliyle hareket özgürlüğü vadeden kulaklık, yüksek ses kalitesiyle oyunlara bir adım önde başlanmasına yardımcı oluyor. Mikrofon konusundaki başarısıyla da adından söz ettiren ürün, profesyonel seviyede iletişim ortamı yaratarak oyuncuların takımla koordine olmasını sağlıyor. İki katmanlı hafızalı köpük kulaklık yastıkları kullanan model, oyunculara konfor vadediyor.

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