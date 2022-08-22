Özcan Deniz'den 'gamzesine yandığım' dediği sevgilisi Samar Dadgar'a sürpriz

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2018'de nikah masasına oturan ve 2019'da kavgalı bir şekilde boşanan Özcan Deniz, aradığı aşkı Samar Dadgar'da buldu.

Samar Dadgar ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve bunu sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seren Deniz, Instagram'da yayınladığı son pozla yine aşkını dostu düşmana duyurdu.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Sevgilisi için görkemli bir pasta yaptıran Deniz, paylaşımının altına şu notu ekledi:

"İyi ki geldin...

Sen geldin şehre bir film geldi

Ben yenilendim, bulutlar gitti.

Bir güzel orman oldu yazılarda

İklim değişti, Akdeniz oldu...

O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi...

İyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım"

Özcan Deniz'in paylaşımına eklediği not dikkat çekerken Dadgar, güzelliğiyle beğeni topladı.





