MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özcan Deniz, Feyza Aktan sorularına böyle yanıt verdi

Özcan Deniz, Feyza Aktan sorularına böyle yanıt verdi

13.11.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’la sancılı bir boşanma süreci sonrası çekişmeli bir velayet sürecine girmişti. Özcan Deniz, geçtiğimiz akşam yeni açılan Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriken Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül törenine katıldı. Özcan Deniz'e, eski eşi Feyza Aktan ile yaşadığı velayet krizi soruldu.

Özcan Deniz, Feyza Aktan sorularına böyle yanıt verdi

Törene katılan isimler arasında yer alan Özcan Deniz, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, "İlk kez AKM'ye geldim, içerisini çok merak ediyorum. Buradan baktığımız zaman çok güzel olduğunu görüyoruz, umarım hepimize hayırlı uğurlu olur" dedi.

Boşandığı eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve geçtiğimiz günlerde de eski eşinden tokat yiyen Deniz, gelen sorulara yanıt vermek istemedi.

"KONU YARGIDA"

Snob Magazin’in haberine göre; Pek çok kesim tarafından da eleştirilen oyuncu, "Arkadaşlar bildiğiniz gibi konu yargıda, benim konuşmam doğru olmaz. Herkes konuşur, ayrıca bu buranın konusu değil" dedi.

OZCAN-DENİZ-1

NE YAŞANDI?

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz hakkında açıklama yaptı. Çocukları Kuzey'in velayet davası devam ederken, Aktan'ın evinde oyuncuyu tokatladığı ve üzerine parçaladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Deniz'in çocuğunu görmek için gittiği Aktan'ın evindeki görüntüler gün boyu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Aktan, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerde yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım." diye yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyorKıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Kendi ülkemde itilip kakılmak ağırıma gidiyorKendi ülkemde itilip kakılmak ağırıma gidiyor
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Korkunç ölüm! Annesi fark etmeyip çalıştırınca...

Korkunç ölüm! Annesi fark etmeyip çalıştırınca...

Otogarda yakalandı! Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Otogarda yakalandı! Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

13 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

13 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Nihal Candan'ın estetiksiz hali olay oldu!

Nihal Candan'ın estetiksiz hali olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

Süleyman Çakır dönüyor! Sosyal medya yıkıldı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Nihat Doğan, Mehmet Ali Erbil’in FETÖ'cü olduğunu iddia etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Nişanın ilk ayını müstehcen pozlarla kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.