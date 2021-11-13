Özcan Deniz, Feyza Aktan sorularına böyle yanıt verdi

Törene katılan isimler arasında yer alan Özcan Deniz, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Başarılı oyuncu, "İlk kez AKM'ye geldim, içerisini çok merak ediyorum. Buradan baktığımız zaman çok güzel olduğunu görüyoruz, umarım hepimize hayırlı uğurlu olur" dedi.

Boşandığı eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan ve geçtiğimiz günlerde de eski eşinden tokat yiyen Deniz, gelen sorulara yanıt vermek istemedi.

"KONU YARGIDA"

Snob Magazin’in haberine göre; Pek çok kesim tarafından da eleştirilen oyuncu, "Arkadaşlar bildiğiniz gibi konu yargıda, benim konuşmam doğru olmaz. Herkes konuşur, ayrıca bu buranın konusu değil" dedi.

NE YAŞANDI?

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz hakkında açıklama yaptı. Çocukları Kuzey'in velayet davası devam ederken, Aktan'ın evinde oyuncuyu tokatladığı ve üzerine parçaladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Deniz'in çocuğunu görmek için gittiği Aktan'ın evindeki görüntüler gün boyu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Aktan, "Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerde yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım." diye yazdı.

