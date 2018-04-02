Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in baba olacağı haberleri, eylül ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa bir süre sonra hakkında çıkan iddiaları doğrulayan oyuncu, sevgilisi Feyza Aktan'ın hamile olduğunu açıklamıştı.

Çevresine sürekli kız çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Özcan Deniz, ufak bir sürprizle karşılaşmış ve erkek bebek babası olacağını öğrenmişti.

Özcan Deniz'in oğluna vereceği isim belli oldu. Özcan Deniz ve Feyaz Aktan'ın oğlunun adı Kuzey olacak.

8 MART'TA EVLENDİLER

Öte yandan, çiftin ne zaman evleneceği konuşulurken Özcan Deniz bir sürpriz yaptı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sevgilisi Feyza Aktan ile nikâh masasına oturdu. Nikâh, Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'deki villasında gerçekleşti. Yalnızca 15 kişinin katıldığı törende çiftin şahitleri ise aile dostları oldu.

Feyza Aktan'ın gelinlik yerine sade bir elbise giydiği öğrenildi. Haziran ayında düğün yapmayı planlayan çift, düğünden sonra oğulları Kuzey ile birlikte balayına çıkacaklar.