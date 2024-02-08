Özel hayatı aile kriz çıkarmıştı! Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla bir araya geldi

Kendisinden daha küçük kadınlarla yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde babası hakkındaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

"Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak." diyen Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etmişti.

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklaması sonrası "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Özel hayatı aile içinde krize neden olan Mehmet Ali Erbil doğum gününde çocuklarıyla bir araya geldi. 67 yaşına giren ünlü şovmen Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile pasta önünde poz verdi.

Erbil doğum günü pozuna, "Çocuklarımla doğum günümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum iyi ki varsınız" diye yazdı.





