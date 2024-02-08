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Özel hayatı aile kriz çıkarmıştı! Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla bir araya geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2024 16:51 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatı hakkındaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat itibarıyla 67'nci yaşına girdi. Kendisinden 40 yaş küçük aşkı için çocukları ile gerilim yaşayan Erbil doğum gününde çocukları ile bir araya geldi. Ünlü komedyen Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile pasta önünde poz verdi.

Özel hayatı aile kriz çıkarmıştı! Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla bir araya geldi

Kendisinden daha küçük kadınlarla yaşadığı aşklar ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde babası hakkındaki açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

"Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak." diyen Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etmişti.

ERBİL YASMİN

Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklaması sonrası "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

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Özel hayatı aile içinde krize neden olan Mehmet Ali Erbil doğum gününde çocuklarıyla bir araya geldi. 67 yaşına giren ünlü şovmen Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile pasta önünde poz verdi.

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Erbil doğum günü pozuna, "Çocuklarımla doğum günümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum iyi ki varsınız" diye yazdı.

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