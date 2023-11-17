Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan kişilerin yararlanabildiği tamamlayıcı sağlık sigortası bazı şartlara bağlıdır. Çeşitli tedavi masraflarını limitsiz olarak yüzde yüz oranla karşılayabilir. Bu sigorta türünde yaş sınırı da belli koşullara göre geçersiz olabilir. Ayakta, yatarak, günlük tedavilerde, tıbbi malzeme alımlarında, doğumlarda ya da evde bakım hizmetlerinde yararlanılabilen bir sigorta türüdür. Bazı özellikleri ile özel sağlık sigortası sisteminden ayrılır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasından kimler yararlanabilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigortalı olan kişinin cerrahi ya da dâhili yatışlarını, ameliyatta kullanılacak olan malzemelerin giderlerini, doktor ya da cerrah masraflarını kapsayan bir sigorta türüdür. Fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri, tahliller, görüntüleme hizmetleri ve doktor muayeneleri de kapsam dâhilindedir. Bağ-Kur’lu olan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bağlılığındaki özel sektör çalışanları ya da devlet kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışan kişiler tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilirler.

Özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasındaki fark nedir?

Özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigortası arasında belirgin olan bazı farklar bulunur. TSS olarak da bilinen tamamlayıcı sağlık sigortaları ile özel sağlık sigortaları arasındaki farklar sahip oldukları şartlara göre şu şekildedir:

TSS yurt dışında da geçerli olan bir sigorta türü değildir. Oysa teminat kapsamı genişletilmiş olarak hazırlanan özel sağlık sigortalarından yurt dışında da yararlanabilmek mümkün olur.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarının geçerli olduğu hastanelerin sayıları daha sınırlıdır. Çünkü TSS yalnızca SGK ile anlaşmalı olan sağlık kuruluşlarında geçerliyken özel sağlık sigortasının hastane ağlarında SGK anlaşması olup olmaması önemli değildir. Bu nedenle de ağı daha geniştir.

TSS’de cüzi bir miktar katılım ücreti ödenir. Özel sağlık sigortalarında ise masraflar sağlık hizmetinin teminatları dahilinde ve belirlenmiş olan oranda karşılanır.

TSS yalnızca özel hastane olan sağlık kuruluşlarında geçerli iken özel sağlık sigortaları anlaşmalı olan doktorların muayenehanelerinde de geçerlidir.







