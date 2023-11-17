Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar?

Farklı türde sigortalar vardır. Bu sigortalar sayesinde insanlar kendilerini, yakınlarını, hem sağlık hem de sahip olunan mal ya da mülk açısından garanti altına alabilirler. Çalışan kişilerin sigortaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kontrol altına alınmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortaları çalışılan sektöre ya da alana göre farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Bir diğer sağlık sigortası türü de tamamlayıcı sağlık sigortasıdır.

En net tanımı ile tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortasından çok daha uygun olan prim tutarları ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) anlaşması bulunan özel hastanelerde tedavi olma imkanı sağlayan bir özel sağlık sigortası türüdür. TSS olarak da bilinir. Tamamlayıcı sağlık sigortaları anlaşmalı olan tüm özel sağlık kuruluşlarında ve bazı özel şartlara bağlı olarak uygulanır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan sağlık giderleri nedeni ile oluşan fark tutarları bu sayede hiçbir ek ödeme yapma zorunluluğu olmadan karşılanabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası için ne gerekli sorusunun tek yanıtı bu sigorta türünü kullanmak isteyen kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olmasıdır. Çünkü bu sigortadan yararlanmanın tek koşulu budur. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasının anlaşmalı olan tüm özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kapsadığı alanlar sınırlıdır. Bu durumlar şunlardır:

Yatılı tedavilerde

Ayakta tedaviler

Doğum

Evde bakım

Tıbbi malzeme alımı

Ameliyatlar

Günübirlik yapılan tedaviler

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaş sınırı var mı?

Birçok konuda olduğu gibi tamamlayıcı sağlık sigortası konusunda da yaş sınırı konuşmuştur. Tamamlayıcı sağlık sigortaları Bağ-Kur ya da Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olan kişilerin ek ücretlerle özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan bir sistemdir.

Sigorta şirketinin belirlediği şartlara göre farklı uygulamalar geçerli olabilir. Yaş sınırı da bu şartlardan biridir. Altmış yaş üstü kişiler genel olarak sigorta türlerinden faydalanamazlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası da yaş sınırı çerçevesi içinde yapılır. Ancak yaş sınırı sigorta şirketinin kriterlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hatta bazı sigorta şirketleri 65 yaş ve üstü kişilerin de sağlık sigortasından faydalanmalarını sağlayabilir.







