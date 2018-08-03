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Özge Borak takipçilerini 35 yıl önceye götürdü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 21:39 | Son Güncelleme

Oyuncu Özge Borak, sosyal medya paylaşımı ile çocukken başından geçen yangın tehlikesini anlattı.

Özge Borak takipçilerini 35 yıl önceye götürdü!

Sosyal medya hesabından yaptığı eskiye dair paylaşımlarıyla dikkati çeken Özge Borak, son olarak takipçilerini 35 yıl öncesine götürdü.

Ünlü oyuncunun instagram paylaşımı şöyle:
“1983 senesi, ben 11 aylıkken, o zamanlar Şişli'de bizim evin tam arkasında bulunan çorap fabrikasında büyük bir yangın çıkmış. O bina çökmüş, bizim apartmanın camları patlamış, evlerin içine ateş düşmüş, eşyaları yananlar, yangından mal kaçıranlar. Bir ay eve girememişiz, ‘hala tehlike arz ediyor' diyerek içeri girilmesine izin verilmemiş. Aylarca da küllerinden tekrar tekrar patlamalar olup ufak yangınlar çıkmış. İşte o büyük yangında, kapalı balkonumuzda bulunan, babamın resmen koleksiyon gibi olan kaktüslerinin çoğu da yanmış. Kaktüslerin ‘kalan sağlar bizimdir' dediği hali bile bence orman gibiydi. Upuzun inceden, kocaman tombuluna, minik olandan, çiçekli kaktüse boy boy vardı ve ben o balkona çıkıp, o kaktüslere tek tek bakmayı çok severdim. Bu fotoğraf da sanırım 1986, yeni yılın ilk günü, başımda hala kutlama şapkam, ayağımda annemin terliği balkonda kaktüslere bakacağım, en büyük derdim bu. Fotoğrafları severim ama ardında yatan öyküyü daha çok severim. Hadi iyi geceler."

ozge

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Özge Borak instagram sosyal medya yangın

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