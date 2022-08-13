Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun İtalya'daki düğününden ilk paylaşımlar geldi! Tarihi kaledeki kutlama sosyal medyada gündem oldu

Geçtiğimiz ay Almanya'da nikah masasına oturan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, İtalya'da düğün yaptı. Yaklaşık 100 davetlinin olduğu düğün için "Romeo ve Juliet" gibi efsane aşklara tanıklık etmiş Verona'yı seçen oyuncu çift, dün törenin yapılacağı tarihi kaleden de paylaşımlar yapmış ve bu paylaşımlara çok sayıda beğeni gelmişti. Çiftin merakla beklenen düğününden de ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Davetliler arasında yer alan oyuncu Pelin Karahan, ünlü çiftin fotoğraflarıyla, kutlamadan görkemli anları Instagram hesabından paylaştı.

Pelin Karahan Serkan Çayoğlu ile fotoğrafına ise "Damat tarafı" notunu düştü.

Davetliler arasında oyuncu Aybüke Pusat da vardı.

Pusat da herkesin merakla beklediği kutlamadan birbirinden özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.



