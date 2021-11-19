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Özge Gürel’in yeni projesi belli oldu

19.11.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Özge Gürel uzun bir aradan sonra setlere geri dönüyor. Başrollerini Can Yaman’la paylaştığı Bay Yanlış dizisiyle hafızalara kazınan oyuncunun dijital bir projeyle el sıkıştığı öğrenildi.

Özge Gürel’in yeni projesi belli oldu

Özge Gürel, son olarak başrolünü Can Yaman ile paylaştığı Bay Yanlış dizisiyle ekrana gelmişti. Başarılı oyuncu aynı zamanda meslektaşı Serkan Çayoğlu ile yaşadığı ilişkiyle de gündemden düşmüyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özge Gürel’in “Bay Yanlış” dizisinin ardından hangi projeyle setlere döneceği merak konusu olmuştu.

ÖZGE GÜREL’İN YENİ PROJESİ

Güzel oyuncunun NGM Media’nın “Hayaller ve Hayatlar” dizisiyle el sıkıştığı öğrenildi. 4 kadının etkileyici hikâyesini anlatacak olan 13 bölümlük dizi beIN CONNECT’te yayınlanacak.

SETE ÇIKIYORLAR

Haftaya sete çıkması planlanan dizide Yeşim Ceren Bozoğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Özge Özacar ve Emre Kıvılcım rol alacak. Yelda Eroğlu’nun yazdığı diziyi yönetmen Altan Dönmez çekecek.

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Özge Gürel
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