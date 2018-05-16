Özge Ulusoy: Ayak parmaklarımı çok seviyorum

Özge Ulusoy, CNR Holding ve OTİAD’ın 4-6 Aralık CNR EXPO’da ortaklaşa yapacağı abiye, gelinlik ve damatlık Fuarı “Fashionist”in tanıtımını sundu.

Beyoğlu’ndaki Intercontinental Otel’de gerçekleşen tanıtımda Ulusoy, soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ayaklarının fotoğrafını paylaşan Ulusoy, dikkatleri üzerine çekmişti.

“Ayaklarınızı şu an göremiyoruz” diyen muhabire model, “Ayak parmaklarım olay oldu. Bale yaptığım için ayak parmaklarımda deformasyon var. Ama ben çok seviyorum onları.

Hiç de çekinmiyorum açık ayakkabı giyinmekten. Bu düzelmiş hali bir de. Eski hali daha kötüydü. Ben kendimle barışık olduğum için ayak parmaklarımı çok seviyorum” dedi.



