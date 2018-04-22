Özge Ulusoy'un cilt bakım sırrı: Türk kahvesi

Özge Ulusoy ''Kahveyi için. Telvesini soğumadan yüzünüze sürün. Göz altlarınız dahil kuruyana kadar ovalayın. Sonra ılık suyla durulayın. Kamera karşısına geçmeden önce cildim için bu formülü uyguluyorum'' dedi.

ÖZGE ULUSOY'UN KENDİ AĞZINDAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER:'

Uyanır uyanmaz ilk önce ılık su içerim. Bazen bir kaşık elma sirkesi de katarım. Bana göre sağlık kaliteli yaşamak. Buzdolabımın olmazsa olmazı meyve. En sık giyindiğim parça spor ayakkabılarım. Spor sonrası güzellik sırrım bol su tüketmek. Hayatın boyunca fit kalmak istiyorsan akşam 7’den sonra bir şey yeme. En iddialı detoks tarifim maydanoz suyu. Yemek yaparken olmazsa olmazım baharat.

Yaptığım en çılgın diyet: Yok. Hep beslenme uzmanlarıyla çalıştım. Sağlıksız şeylerden uzak duruyorum. Zayıflatıcı özelliği olduğunu düşündüğüm sırrım ananas. Olmazsa olmaz makyaj malzemem allık. En son satın aldığım şey çanta. İsmimi kendim koyma şansım olsa Özgecan koyardım. En büyük tembelliğim pazar günleri evden çıkmayıp, bakım yapmam. En uç çılgınlığım tabii ki Survivor’a katılmak. En büyük pişmanlığım: Yok. Yaşadıklarımdan ders çıkarıyorum.