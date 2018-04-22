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Özge Ulusoy'un cilt bakım sırrı: Türk kahvesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 23:16 | Son Güncelleme

Manken Özge Ulusoy (35) cildinin pürüzsüzlüğünü Türk kahvesine borçlu olduğunu söyledi.

Özge Ulusoy'un cilt bakım sırrı: Türk kahvesi

Özge Ulusoy ''Kahveyi için. Telvesini soğumadan yüzünüze sürün. Göz altlarınız dahil kuruyana kadar ovalayın. Sonra ılık suyla durulayın. Kamera karşısına geçmeden önce cildim için bu formülü uyguluyorum'' dedi.

ÖZGE ULUSOY'UN KENDİ AĞZINDAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER:'
Uyanır uyanmaz ilk önce ılık su içerim. Bazen bir kaşık elma sirkesi de katarım. Bana göre sağlık kaliteli yaşamak. Buzdolabımın olmazsa olmazı meyve. En sık giyindiğim parça spor ayakkabılarım. Spor sonrası güzellik sırrım bol su tüketmek. Hayatın boyunca fit kalmak istiyorsan akşam 7’den sonra bir şey yeme. En iddialı detoks tarifim maydanoz suyu. Yemek yaparken olmazsa olmazım baharat.

8676785

Yaptığım en çılgın diyet: Yok. Hep beslenme uzmanlarıyla çalıştım. Sağlıksız şeylerden uzak duruyorum. Zayıflatıcı özelliği olduğunu düşündüğüm sırrım ananas. Olmazsa olmaz makyaj malzemem allık. En son satın aldığım şey çanta. İsmimi kendim koyma şansım olsa Özgecan koyardım. En büyük tembelliğim pazar günleri evden çıkmayıp, bakım yapmam. En uç çılgınlığım tabii ki Survivor’a katılmak. En büyük pişmanlığım: Yok. Yaşadıklarımdan ders çıkarıyorum.

Hepsinin bana bir şey öğrettiğine inanıyorum. 2018’den beklentim, sevdiklerimle sağlıklı ve mutlu günler geçirmek. Daha güzel ne olabilir? Bir kadının en güzel yaşı: Tek bir yaşla sınırlayamam, her yaş ayrı güzel. Annem bana hep der ki: Herkese fazla güvenme. Hayatta öğrendiğim en önemli şey: İyilik yap, iyilik bul. Asla hayır diyemeyeceğim yiyecek mantı. Bir kadını seksi kılan zekası. Asla hayır diyemeyeceğim yiyecek mantı.

''ERKEĞİ ÇEKİCİ KILAN MERHAMETİ''
Bir kadını seksi kılan zekası. Bir erkeği çekici kılan merhameti. Başardığım en zor şey Survivor. endi paramla aldığım ilk şey Atari. Super Mario hastasıydım. En sık kullandığım kelime minnoş. Hiç kimsenin göremediği bir özelliğim tersten konuşabilmem. Bir erkeğin ilk önce nezaketine bakarım. Bence aşk muhteşem bir his. Beni bu ara en çok canlılara yapılan şiddet kızdırıyor.

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özge ulusoy cilt bakım

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