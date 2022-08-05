MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özgü Namal Azra Akın'ı gösterip tepki gösterdi! 'Ben onlar gibi değilim'

Özgü Namal Azra Akın'ı gösterip tepki gösterdi! 'Ben onlar gibi değilim'

05.08.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, Bodrum Ortakent'teki bir otelde tatil yapıyor. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ve basından uzak bir hayat yaşamayı tercih eden 43 yaşındaki Özgü Namal görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterip, aynı plajda ailesiyle yapan Azra Akın'ı işaret etti.

Özgü Namal Azra Akın'ı gösterip tepki gösterdi! 'Ben onlar gibi değilim'

Özgü Namal 'çocuklarımı çekemezsin ben onlar gibi değilim' dedi küplere bindi oğlu Nefes, "Fotoğrafları silmeyin ben gazeteye çıkmak istiyorum" diyerek gülümsetti.

Ekran görüntüsü 2022-08-05 121814

Özgü Namal'ın eşi ve iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral, iki yıl önce yaşamını yitirmişti. Kalp krizi geçiren Oral, Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve 53 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Tarifsiz bir acı yaşayan Özgü Namal, uzun süre sonra Bodrum'da görüntülendi.

Ekran görüntüsü 2022-08-05 121824

"ÇOCUKLARIMI ÇEKEMEZSİN"

Takvim'de yer alan habere göre; şezlongunda arkadaşları ile sohbet eden Özgü Namal, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince tadı kaçtı. Hemen üstünü giyen oyuncu, çocukları Nefes ve Elem Su'yu yanına çağırarak, plajı terk etmek üzere yürümeye başladı. Namal, fotoğraflarını çeken gazetecilere ise "Çocuklarımı çekemezsin. Hemen buraya gel, gel Buraya" diyerek sert çıktı.

Ekran görüntüsü 2022-08-05 121834

"HEMEN SİL O FOTOĞRAFLARI"

Gazetecilerin yanına gelmesine rağmen sakinleşmeyen oyuncu, "Çocuklarımı çekmeni istemiyorum. Burası özel bir alan, sen beni çekemezsin. Hemen sil o fotoğrafları" diyerek bağırdı. "Özgü Hanım, sizi yasal alanlardan çekiyoruz. Lütfen sakin olun" cevabına daha da sinirlenen 43 yaşındaki oyuncu, çok tartışılacak bir polemiğe imza attı.

Ekran görüntüsü 2022-08-05 121844

"BEN ONLAR GİBİ DEĞİLİM"

Kendisi gibi Ortakent'deki otelde tatil yapan Azra Akın, aynı gün gündüz erken saatlerde eşi ve çocuğu ile görüntülenmişti. Muhabirlere Azra Akın'ın oturduğu yeri gösteren Özgü Namal, "Buradakiler kendi çocuklarının çekilmesini isteyebilir, kendi çocuklarını çektirebilir, ben istemiyorum. Çocuğumu çekemezsin, ben onlar gibi değilim" ifadelerini kullandı.
Ekran görüntüsü 2022-08-05 121856

"GAZETEDE ÇIKMAK İSTİYORUM"

Sinirli bir şekilde plajdan ayrılan Namal'ın oğlu Nefes, gazetecilerin yanına gelerek, kısık sesle "Abi fotoğrafları bence silmeyin ünkü ben gazetede çıkmak istiyorum" diyerek herkesi tebessüm ettirdi.

Özgü Namal'ın oğlu Nefes'in, annesinin neredeyse boyuna yetişmesi dikkat çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastane odasından paylaştı! Üzücü haberHastane odasından paylaştı! Üzücü haber
"İbo Show yayından kaldırıldı" Nedeni şoke etti"İbo Show yayından kaldırıldı" Nedeni şoke etti
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim cinsellik sırasında komşu, sekreter..."Gelen soru şaşkına çevirdi! "Eşim cinsellik sırasında komşu, sekreter..."
Anahtar Kelimeler:
Özgü Namal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

Süper minisiyle poz verince olay oldu! Görenler "Nereden nereye" dedi

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

KPSS’de bir skandal iddia daha! 'Şifreleme var’

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Aleyna Tilki'nin annesini çıldırtan mesaj! "Terbiyesiz kadın sen kimsin?"

Aleyna Tilki'nin annesini çıldırtan mesaj! "Terbiyesiz kadın sen kimsin?"

İlginizi Çekebilir

Tasmayla gezdirdi! Ama evcil hayvanlarını değil

Tasmayla gezdirdi! Ama evcil hayvanlarını değil

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Temizlik polisiyim dedi ve tek tek sıraladı! İzleyenler şaştı kaldı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.