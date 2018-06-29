Özgü Namal'ın köy hayatı

Serdar Oral’la beraberliği başlayınca oyunculuktan ve şehir hayatından vazgeçen Özgü Namal, Köyceğiz’deki çiftliğine girerken görüntülendi.

4 yıldır birlikte olan Özgü Namal ve Serdar Oral, Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde doğal bir yaşam sürüyor. Bu güzelliklerinden yararlanmaları için arazilerini kampçılara da açıyorlar.

Oral ile birlikte olduktan sonra oyunculuğu bırakan, iki çocuğunu da evinde dünyaya getiren Namal, aylar sonra ilk kez bu çiftliğin önünde görüntülendi.

İkili birlikte evlerine girdikten kısa süre sonra, çocuklar bakıcıları ve bir kurt köpeği eşliğinde dışarı çıkıp ormanda gezinti yaptı.

Özgü Namal 2009 yılında yayınlanan “Hanımın Çiftliği” dizisinde başroldeydi. 2 yaşındaki Elem Su, ilk kez görüntülendi.

Çiftlik evini 10 yıllığına kiralayan Serdar Oral’ın, 7 dönümlük araziyi de 1.4 milyon liraya satın aldığı öğrenildi.

Özgü Namal, iki çocuk bakıcısı ve bir çalışanın bulunduğu evinin bahçesinde kümeste tavuk da besliyor.



