Özgür Özel 'açık söyleyeyim' diyerek CHP’nin masasındaki son anketi açıkladı!

Türkiye’de siyasetin gündemi seçime 25 gün kala yapılan son anket sonuçlarını konuşmaya devam ediyor. Anketlerle ilgili son çıkış CHP’den geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Millet İttifakı’nın ortak listeyle seçime katılması ile ilgili "Bu iş birliği sayesinde en kötü ihtimalle Türkiye'de 40'a yakın fazla milletvekili çıkarıyoruz. Bu ittifak kıymetlidir" dedi. Anketlerle ilgili de konuşan Özel "Açık söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan, 43'lerde filan. Kemal Bey, 48-48.5'ta. Diğer iki adayın da biri 4, biri 2 alıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partisinin Karaman'da, Yunus Emre Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Millet İttifakı'nı anlatan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Millet İttifakı, büyük mutabakatı gereğince, Karaman'da ittifak ortaklarımız bizi destekliyor. Örneğin benim ilimde 4'üncü sırada DEVA Partisi, Sayın Aliye Kavaf var. Ankara'da 3'üncü bölgede 3'üncü sıra Gelecek Partisi'ne ait. Bir başka ilimizde Saadet Partisi'nin kontenjanları var. Demokrat Parti'nin İstanbul'da kontenjanı var."

İş birliğiyle 40 milletvekili daha fazla çıkaracaklarını ifade eden Özel, "Bu iş birliği sayesinde en kötü ihtimalle Türkiye'de 40'a yakın fazla milletvekili çıkarıyoruz. Daha doğrusu bıraksak saray tarafından ele geçirilecek 40 milletvekilini, en kötü ihtimal 35 milletvekili, Millet İttifakı'nda kalıyor. Bu sayede örneğin hiç ittifak yapmasak 300'e 300 beraber kalacaksak, şimdi 335'e 265'lik bir denge oluşacak. Bunun için bu ittifak kıymetlidir" dedi.

CHP’NİN MASASINDAKİ ANKETİ AÇIKLADI! 'KEMAL BEY YÜZDE 48-48,5’TA…'

Özgür Özel, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilişkin şunları söyledi:

“Bu seçim yüzde 50+1 ile alınacak seçim. 50 artı+1’le alınabilmesi için kararsız olan gençlerin, “Acaba ilk turda başka yere mi versem, ikinci turda böyle mi yapsam” diyen gençlerin, bu işi birinci turda bitirmeleri lazım. Açık söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan, 43'lerde filan. Kemal Bey, 48-48.5'ta. Diğer iki adayın da biri 4, biri 2 alıyor. O iki adayın bir seçim kazanamayacağı belli ama seçimin ikinci tura kalma riski var.”

