Özgür Özel'de 'winner ceket'le ilgili yeni açıklama! Giyerek mesaj mı verdi?

'Winner ceket' olarak bilinen ekoseli ceketi hangi lider giyse gündem oluyor. Son giyen de CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu. Gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk olan Özel ceketle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altaylı, Özel'e ceketi neden giydiğini sorunca Özel yanıt olarak, "Ceket benim ceketim. Kim yolladı, kim verdi falan diyorlar. Aslında ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıktı. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var bunun. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş ve ceketin adı da 'winner ceketi'. Hani niye sen giydin derseniz. Bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik yani?" ifadelerini kullandı.

Altaylı bu sözlerin ardından, "Bundan sonra artık winner benim mesajı mı veriyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Özel ise bu soruya, "Biziz diyelim. Bizim partide öyle çok benimli bir durum yok çünkü böyle bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat bir partiye yakışmaz.' karşılığını verdi.





