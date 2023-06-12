Özgür Özel'e 'Aday mısınız?' diye soruldu... Verdiği yanıt dikkat çekti: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım

Seçimlerde istenilen sonucu alamayan CHP'de değişim sesleri yükselmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı 'değişim' çağrısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tam karşılığını bulmasa da parti içinde yenilik beklentisi öne çıkmaya başladı.

Seçimden sonra katıldığı ilk canlı yayında soruları yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, partide olağan kurultay sürecini başlattığını açıklarken; aday olup olmayacağıyla ilgili net ifadeler kullanmadı.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞA AÇIK KAPI BIRAKTI

"Ben çıkıp adayım demem" diyen Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından aday gösterilmesi halinde reddetmeyeceği belirtilirken, İmamoğlu'nın dışında gözlerin çevrildiği isimlerden olan Özgür Özel'den açıklama geldi.

ÖZGÜR ÖZEL GENEL BAŞKANLIĞA ADAY MI?

CHP'de Genel Başkan adayı olarak ismi geçenlerden olan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özel; Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuştu. "Genel başkanlığa aday mısınız?" sorusuna yanıt veren Özel, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇMAYACAĞIM"

Özel, şunları söyledi;

"Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım"