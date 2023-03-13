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Ozon cilt bakımı nedir, nasıl yapılır? Yüze ozon tedavisi nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

01.03.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlanmayla birlikte ciltte sarkmalar, çizgiler, lekelenmeler meydana gelebilir. Bunları geçirmek ve tekrar oluşmasını önlemek için pek çok tedaviye başvurulabilir. Ozon tedavisi de cilt bakımı için tercih edilen bir yöntemdir. Oldukça etkili olması da bu tedavi yöntemini öne çıkarır. İnsan vücuduna uyumlu ve doğal olan ozon tedavisi cilt bakımı nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Ozon cilt bakımı nedir, nasıl yapılır? Yüze ozon tedavisi nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Ozon gazının cilde pek çok faydası vardır ve bunlar keşfedildiğinden beri güzellik alanında ozon tedavisinden yararlanılır. Güzellik merkezlerinde sıkça ismi duyulan ozon tedavisi, cildin yenilenmesini sağladığı için estetik açıdan beklentileri karşılayabilir. Ozon tedavisi, cilt bakımı açısından özellikle yüze yaygın olarak uygulanır. Cilt bakımı yaptırmak isteyenler, ozon tedavisinin bu etkisinden faydalanabilir.

Ozon bakımı nedir?

Ozon bakımı, cilt kusurlarını iyileştirmek için kullanılan bir yöntem olarak öne çıkar. Bu problemleri direkt giderme şeklinde değil, cildin doğal fonksiyonlarına geri dönmesini sağlamaya yardımcı olur. Bu yüzden cilt kendini yenileyerek daha etkili ve kalıcı bir sonuç verebilir. Ozon tedavisi ile yüz gençleştirme gibi amaçlarla kullanılabilir. Çünkü yaşlanmayla birlikte vücutta meydana gelen değişiklikler üzerinde etkisini göstererek genç görünümün uzun süreli olmasını sağlar. Ciltte yaşlanmaya neden olan etkileri ortadan kaldırarak yüzün daha sağlıklı, pürüzsüz ve canlı görünmesine yardım eder.

Ozon cilt bakımı nedir?

Ozon gazı kullanılarak cildin yenilenmesini ve pürüzsüz görünmesini sağlayan işleme ozon cilt bakımı adı verilir. Antiaging etki gösteren ozon cilt bakımı, yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırma konusunda oldukça etkilidir. Cilt altına verilen ozon gazı, ciltteki kusurları kapatmaktan ziyade cildin kendisini yenileyerek doğal fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlar. Ozon tedavisi cilt lekeleri, kaz ayakları, kırışıklıklar gibi yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir tekniktir. Ozon gazının iyileştirici gücünden yararlanılarak cildin daha sağlıklı görünmesi sağlanabilir.

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Yüze ozon tedavisi nasıl yapılır?

Cilt bakımı için uygulanan ozon tedavisi, daha çok yüze yapılır. Çünkü yaşlanma belirtilerinin en çok görüldüğü bölgelerden biri yüzdür. Yüzde ozon tedavisi için öncelikle hangi yöntemin kullanılacağına karar verilir. Özellikle lokal ozon tedavisi ile majör yöntem oldukça sık tercih edilir. Yüze ozon tedavisi yapılırken lokal yöntem tercih ediliyorsa enjeksiyon işleminde yağ, maske ve kremler kullanılır. Majör yöntem kullanılacaksa da önce hastadan bir miktar kan alınır ve bu kan ozonla karıştırılır. Ardından belirlenen bölgeye damar yoluyla enjekte edilir. Böylece hastanın dolaşım sistemi çalışır, cildi yenilenir ve toksinler atılır.

Yüze ozon tedavisi yaptıranlar kalıcı bir etki alabilir. Çünkü diğer cilt bakım yöntemlerinden farklı olarak ozon tedavisi, içten ve dıştan yapılabilir. Böylece cilt nemlenebilir, oksijen alabilir, yenilenebilir ve korunabilir. Bu da normal hâline dönmesini kolaylaştırır. Bu nedenle ozon tedavisi diğer cilt bakım yöntemlerine göre daha kalıcı sonuçlar elde etmeyi sağlayabilir.

Ozon tedavisinin cilde faydaları nelerdir?

Ozon tedavisinin cilde pek çok faydası vardır. Bu nedenle bir cilt bakım tekniği olan bu tedaviden sıkça yararlanılır. Ozon gazının cilde faydaları şu şekildedir:

  • Beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlar. Bu sayede hücrelere ve dokulara giden kan dolaşımı artar. Bu da cildin kendini yenilemesine yardımcı olur.
  • Ozon tedavisi sayesinde ciltteki ince çizgiler, lekeler ve sarkmalar giderilebilir.
  • Cildin daha yumuşak ve elastik olmasını, dolayısıyla da daha genç görünmesini sağlar.
  • Ciltteki toksinlerin atılmasını sağlayarak cildi temizler. Ozonla cilt temizleme mümkün olduğu için daha parlak bir görünüm elde edilebilir.
  • Ozon tedavisi, cildi koruduğu için kırışıklık, leke ve sarkık görüntünün tekrar oluşumunu oldukça geciktirir.

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