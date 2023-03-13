Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir? Ozon tedavisinin faydaları nelerdir, kimlere uygulanır?

Antioksidan etkisine sahip olan ozon, vücuttaki serbest radikalleri ve oksidatif stresi minimuma indirgeyebilir. Bu tedavi yöntemi ile dokular ve hücreler, oksijeni en iyi şekilde kullanabilir. Pek çok faydaya sahip olan ozon tedavisi, çeşitli hastalıkların tedavisi için başvurulan bir terapidir. Medikal alanın farklı branşlarında başvurulan ozon tedavisinin faydaları sıklıkla merak edilir ve araştırılır.
Antiviral ve antibakteriyel etkiye sahip olan ozon tedavisi, yaraları temizlemek ve virüs, bakteri kaynaklı hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Dolaşımı uyarma etkisine sahip olduğundan dolaşım bozukluklarına da iyi gelebilir. Ozon tedavisinin en sık kullanıldığı hastalıklar ise şu şekilde sıralanabilir:
Ozon tedavisinin pek çok faydası vardır ve hastalar üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Genellikle farklı tedavilerin yanında tamamlayıcı bir özellik gösterir. Ozon tedavisi faydaları ve zararları incelendiğinde neredeyse hiç yan etkisinin olmadığı ve yüksek oranda başarı sağladığı görülebilir. Bu tedavinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Ozon tedavisi, oldukça faydalı olduğundan pek çok hastalığın tedavisinde uygulanabilir. Ancak yine de herkes için uygun bir yöntem değildir. Ozon tedavisi alabilmek için sağlık durumuna bakılması gerekir. Bazı hastalıklara, alerjilere ya da özel durumlara sahip kişilere bu tedavi uygulanamaz. Ozon tedavisi yaptıranlar arasında şu hastalıklara sahip olan kişiler vardır:
Tabii ki bu hastalıklara sahip kişilerin ozon tedavisi alabilmesi için sağlık durumunun yeterli olması gerekir. Hastalığın evresine, şiddetine, hastanın sağlık geçmişine ve yaşına bakılarak karar verilir. Ayrıca kişinin ozon tedavisine kullanılan maddelere herhangi bir alerjisi olmaması gerekir. Aksi takdirde tedavi sonrası alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Bunun önlemek için ise mutlaka bir hekime başvurmak ve bu tedavi için uygun olup olunmadığını öğrenmek gerekir. Ayrıca tedaviyi de yine uzman bir doktorun uygulaması çok önemlidir.