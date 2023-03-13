Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir? Ozon tedavisinin faydaları nelerdir, kimlere uygulanır?

Antioksidan etkisine sahip olan ozon, vücuttaki serbest radikalleri ve oksidatif stresi minimuma indirgeyebilir. Bu tedavi yöntemi ile dokular ve hücreler, oksijeni en iyi şekilde kullanabilir. Pek çok faydaya sahip olan ozon tedavisi, çeşitli hastalıkların tedavisi için başvurulan bir terapidir. Medikal alanın farklı branşlarında başvurulan ozon tedavisinin faydaları sıklıkla merak edilir ve araştırılır.

Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir?

Antiviral ve antibakteriyel etkiye sahip olan ozon tedavisi, yaraları temizlemek ve virüs, bakteri kaynaklı hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Dolaşımı uyarma etkisine sahip olduğundan dolaşım bozukluklarına da iyi gelebilir. Ozon tedavisinin en sık kullanıldığı hastalıklar ise şu şekilde sıralanabilir:

Kanser

Göz hastalıkları

Bel fıtığı, romatizma, eklem kireçlenmesi gibi hastalıklardan kaynaklanan ağrılar

Baş dönmesi

Uyku bozuklukları

Damar tıkanıklıkları

Sindirim sistemi rahatsızlıkları

Bağırsak hastalıkları

Sinüzit

Bağışıklık sistemi eksikliği

Kronik akciğer ve böbrek hastalıkları

Akut ve kronik alerjiler

Sedef ve sivilce gibi bazı cilt hastalıkları

Hâlsizlik, zihinsel ve bedensel yorgunluk

Ozon tedavisi faydaları nelerdir?

Ozon tedavisinin pek çok faydası vardır ve hastalar üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Genellikle farklı tedavilerin yanında tamamlayıcı bir özellik gösterir. Ozon tedavisi faydaları ve zararları incelendiğinde neredeyse hiç yan etkisinin olmadığı ve yüksek oranda başarı sağladığı görülebilir. Bu tedavinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Damarları yenileyip tansiyonu düzene sokar.

Yüksek yağları düşürme etkisi gösterir.

Hormon ve enzim sistemini normale çevirebilir.

Kaslarda birikmiş olan toksini giderebilir ve kasları gevşetebilir.

Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı güçlendirebilir.

Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını giderebilir.

Kan ve lenf sistemini temizlemeye yardımcı olur.

Deri kan dolaşımını artırır ve cildin daha sıkı, pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar.

Hücrelere ve dokulara giden kan dolaşımını artırabilir.

Depresyon, anksiyete, hâlsizlik, panik atak gibi belirtileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Ozon tedavisi kimlere uygulanır?

Ozon tedavisi, oldukça faydalı olduğundan pek çok hastalığın tedavisinde uygulanabilir. Ancak yine de herkes için uygun bir yöntem değildir. Ozon tedavisi alabilmek için sağlık durumuna bakılması gerekir. Bazı hastalıklara, alerjilere ya da özel durumlara sahip kişilere bu tedavi uygulanamaz. Ozon tedavisi yaptıranlar arasında şu hastalıklara sahip olan kişiler vardır:

Kanser hastaları

Migreni olanlar

Kronik ağrı çekenler

Alerjisi ve sinüziti olanlar

Kulak enfeksiyonu bulunanlar

Sistit hastaları

Hepatit hastaları

Parkinson hastalığı olanlar

Bağırsak hastalığı bulunanlar

Diyabet hastaları

Geçmeyen yarası olanlar

Dejeneratif eklem hastalığı olanlar

Alzheimer hastaları

Otoimmun rahatsızlığı bulunanlar

Damar ameliyatı geçirmiş olanlar

Tabii ki bu hastalıklara sahip kişilerin ozon tedavisi alabilmesi için sağlık durumunun yeterli olması gerekir. Hastalığın evresine, şiddetine, hastanın sağlık geçmişine ve yaşına bakılarak karar verilir. Ayrıca kişinin ozon tedavisine kullanılan maddelere herhangi bir alerjisi olmaması gerekir. Aksi takdirde tedavi sonrası alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Bunun önlemek için ise mutlaka bir hekime başvurmak ve bu tedavi için uygun olup olunmadığını öğrenmek gerekir. Ayrıca tedaviyi de yine uzman bir doktorun uygulaması çok önemlidir.



