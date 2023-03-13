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Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir? Ozon tedavisinin faydaları nelerdir, kimlere uygulanır?

01.03.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda giderek daha yaygın hâle gelen ozon tedavisi, pek çok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılır. Bu tedavi için kişinin illa hasta olmasına gerek yoktur. Bağışıklık sistemi üzerinde güçlendirici bir etkisi olduğu için organları daha sağlıklı tutmak için de ozon tedavisine başvurulabilir. Ozon tedavisinin iyi geldiği hastalıklar nelerdir?

Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir? Ozon tedavisinin faydaları nelerdir, kimlere uygulanır?

Antioksidan etkisine sahip olan ozon, vücuttaki serbest radikalleri ve oksidatif stresi minimuma indirgeyebilir. Bu tedavi yöntemi ile dokular ve hücreler, oksijeni en iyi şekilde kullanabilir. Pek çok faydaya sahip olan ozon tedavisi, çeşitli hastalıkların tedavisi için başvurulan bir terapidir. Medikal alanın farklı branşlarında başvurulan ozon tedavisinin faydaları sıklıkla merak edilir ve araştırılır.

Ozon tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir?

Antiviral ve antibakteriyel etkiye sahip olan ozon tedavisi, yaraları temizlemek ve virüs, bakteri kaynaklı hastalıkları tedavi etmek için kullanılır. Dolaşımı uyarma etkisine sahip olduğundan dolaşım bozukluklarına da iyi gelebilir. Ozon tedavisinin en sık kullanıldığı hastalıklar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Kanser
  • Göz hastalıkları
  • Bel fıtığı, romatizma, eklem kireçlenmesi gibi hastalıklardan kaynaklanan ağrılar
  • Baş dönmesi
  • Uyku bozuklukları
  • Damar tıkanıklıkları
  • Sindirim sistemi rahatsızlıkları
  • Bağırsak hastalıkları
  • Sinüzit
  • Bağışıklık sistemi eksikliği
  • Kronik akciğer ve böbrek hastalıkları
  • Akut ve kronik alerjiler
  • Sedef ve sivilce gibi bazı cilt hastalıkları
  • Hâlsizlik, zihinsel ve bedensel yorgunluk
Ozon tedavisi yan etkileri nelerdir? Ozon tedavisi yan etkileri nelerdir?

Ozon tedavisi faydaları nelerdir?

Ozon tedavisinin pek çok faydası vardır ve hastalar üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Genellikle farklı tedavilerin yanında tamamlayıcı bir özellik gösterir. Ozon tedavisi faydaları ve zararları incelendiğinde neredeyse hiç yan etkisinin olmadığı ve yüksek oranda başarı sağladığı görülebilir. Bu tedavinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
  • Damarları yenileyip tansiyonu düzene sokar.
  • Yüksek yağları düşürme etkisi gösterir.
  • Hormon ve enzim sistemini normale çevirebilir.
  • Kaslarda birikmiş olan toksini giderebilir ve kasları gevşetebilir.
  • Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı güçlendirebilir.
  • Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını giderebilir.
  • Kan ve lenf sistemini temizlemeye yardımcı olur.
  • Deri kan dolaşımını artırır ve cildin daha sıkı, pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar.
  • Hücrelere ve dokulara giden kan dolaşımını artırabilir.
  • Depresyon, anksiyete, hâlsizlik, panik atak gibi belirtileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
Rektal ozon tedavisi nedir? Rektal ozon tedavisi nedir?

Ozon tedavisi kimlere uygulanır?

Ozon tedavisi, oldukça faydalı olduğundan pek çok hastalığın tedavisinde uygulanabilir. Ancak yine de herkes için uygun bir yöntem değildir. Ozon tedavisi alabilmek için sağlık durumuna bakılması gerekir. Bazı hastalıklara, alerjilere ya da özel durumlara sahip kişilere bu tedavi uygulanamaz. Ozon tedavisi yaptıranlar arasında şu hastalıklara sahip olan kişiler vardır:

  • Kanser hastaları
  • Migreni olanlar
  • Kronik ağrı çekenler
  • Alerjisi ve sinüziti olanlar
  • Kulak enfeksiyonu bulunanlar
  • Sistit hastaları
  • Hepatit hastaları
  • Parkinson hastalığı olanlar
  • Bağırsak hastalığı bulunanlar
  • Diyabet hastaları
  • Geçmeyen yarası olanlar
  • Dejeneratif eklem hastalığı olanlar
  • Alzheimer hastaları
  • Otoimmun rahatsızlığı bulunanlar
  • Damar ameliyatı geçirmiş olanlar

Tabii ki bu hastalıklara sahip kişilerin ozon tedavisi alabilmesi için sağlık durumunun yeterli olması gerekir. Hastalığın evresine, şiddetine, hastanın sağlık geçmişine ve yaşına bakılarak karar verilir. Ayrıca kişinin ozon tedavisine kullanılan maddelere herhangi bir alerjisi olmaması gerekir. Aksi takdirde tedavi sonrası alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Bunun önlemek için ise mutlaka bir hekime başvurmak ve bu tedavi için uygun olup olunmadığını öğrenmek gerekir. Ayrıca tedaviyi de yine uzman bir doktorun uygulaması çok önemlidir.

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ozon tedavisi ozon terapi

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