Pakistan'da iğrenç görüntüler! Onlarca erkeğin arasında kalan kadın taciz edildi... O anlar sosyal medyadan paylaşılınca gündem yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Pakistan'ın Minar kentinde 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları sırasında kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının onlarca erkeğin arasında kalarak taciz edildiği görüldü. Kalabalık bir erkek grubunun arasında kalan kadın kendisini savunmaya çalışırken bir yandan da güvenliğe ulaşmak için canla başla mücadele ediyor.

'hasanshabbirr' kullanıcı adıyla sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu tamamen insanlık dışı bir durum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en iğrenç şey" yorumunu yaptı.