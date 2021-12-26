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Palandöken'de 17 kişi telesiyejde mahsur kaldı! Kurtarılma anları kamerada

26.12.2021 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezinde telesiyejlerin arızalanması nedeniyle 17 kişi mahsur kaldı. Telesiyejlerde mahsur kalan 17 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezinde bir otelin telesiyej hattında arıza meydana geldi.

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TOPLAM 17 KİŞİ MAHSUR KALDI

Arızalanan telesiyej hattında toplamda 17 kişi mahsur kaldı. Otel görevlilerinin ve vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri halat yardımıyla mahsur kalanları aşağı indirdi.

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Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Jandarma Genel Komutanlığı mahsur kalanların kurtarılma anını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Erzurum Palandöken’de bir otele ait kayak pistindeki telesiyejin arızalanması sonucu vatandaşlarımızın mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz bölgeye sevk edilmiş, yapılan çalışmalar sonucunda 8 telesiyejdeki 17 vatandaşımız kurtarılmıştır.” (DHA/AA)

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Erzurum
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