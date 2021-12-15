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  4. Fatih'te can pazarı! Yangın dairelere sıçradı, 10 kişi mahsur kaldı

Fatih'te can pazarı! Yangın dairelere sıçradı, 10 kişi mahsur kaldı

15.12.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bir ganyan bayiinde çıkan yangın, bitişiğindeki dairelere sıçradı. Dairelerde mahsur kalan 10 kişiden bazıları camdan atlarken, bazıları demir korkuluklar kırılarak kurtarıldı. Mahsur kalanların 3'ü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangından kurtarılan Mehmet Özer, "Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Yatıyorduk. İtfaiye ekipleri geldi, yangın olduğunu söylediler. Şaka yapıyorlar sandık. Çok şükür kurtulduk" diye konuştu.

Fatih'te can pazarı! Yangın dairelere sıçradı, 10 kişi mahsur kaldı

Fatih Kızılelma Caddesi'nde bulunan bir ganyan bayiinde, saat 09.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ganyan bayiinin yanında ve arkasında bulunan dairelere de sıçradı. Yabancı uyruklu bir aile, yaşadıkları dairede mahsur kaldı. Vatandaşlar tarafından pencerelerdeki demir korkulukların kırılmasıyla aile, camdan atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile yangının sıçradığı dairelerde mahsur kalan 7 kişi daha kişi kurtarıldı. Dumanlardan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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PENCEREDEN ATLADILAR

Öte yandan yaşadıkları dairede mahsur kalan yabancı uyruklu ailenin camdan atlayarak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mahsur kalan kişiler, korkuluklarının kırıldığı pencerelerden atlıyor.

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"KURTARMAK İÇİN CAMLARI, DEMİRLERİ KIRDILAR"

Olayı anlatan bir mahalle sakini, "Burada ev sahibiyim. Benim evim değil de, yan taraftaki ganyan bayi yanmış. Bir sesler duydum. İnsanlar mahsur kalmış. Camları, demirleri kırmışlar. Benim evim de ahşap, yanabilir. Elim ayağım kesildi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mahsur kalan 3 kişi çıkarıldı. Boğuluyorlardı, nefes alamıyorlardı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

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"ŞAKA YAPIYORLAR SANDIK"

Yangından kurtarılan Mehmet Özer, "Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Yatıyorduk. İtfaiye ekipleri geldi, yangın olduğunu söylediler. Şaka yapıyorlar sandık. Çok şükür kurtulduk" diye konuştu.

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yangın Fatih
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