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Türk bayrağı sevgisiyle çıktı, mahsur kaldı! "Gönlüm razı olmadı"

24.12.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bayrak sevgisiyle yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için 35 metrelik kayalığa çıkan Abdullah Kederli (38), çıktığı yerden inemeyince kayalıkta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Kederli, "Eski bayrağın orada kalmasına gönlüm razı olmadı. Yeni bayrak alarak tırmandım ve değiştirdim. İnerken biraz korktum ve ekipmanım da yoktu" dedi. Kurtarma anları ise drone ile görüntülenirken çok sayıda vatandaş o anları hem dürbünle izledi hem de sosyal medyadan yayın yaptı.

Türk bayrağı sevgisiyle çıktı, mahsur kaldı! "Gönlüm razı olmadı"

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’ndeki falezler kısmında meydana geldi. Abdullah Kederli, falezlerin yanındaki Papaz Kayalığı olarak bilinen yaklaşık 35 metre yüksekliğe çıkarak; direkteki yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek istedi. Bayrak değişimini yapan Kederli, çıktığı yerden inmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kederli’yi fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan Kederli’yi halatla kurtarmak için çalışma başlattı.

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DENİZ POLİSİ İTFAİYE ERİNİ SIRTINDA TAŞIDI

Karadan bağlantısı kısıtlı olan kayalığa ulaşabilmek için botla gelen deniz polisi, itfaiye erini sırtında taşıyarak Papaz Kayalığı'na ulaştırdı. Saatler süren çalışma sonucunda itfaiye eri, Kederli’nin yanına geldi. Bu sırada soğuk hava nedeniyle kayalıkta üşüyen Kederli’ye itfaiye eri kazağını verdi.

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VATANDAŞLAR DÜRBÜNLE İZLEDİ, BAZILARI İSE CANLI YAYIN YAPTI

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda itfaiye erinin yanında getirdiği halata bağlanan Kederli, kayalıktan indirildi. Bu sırada bazı kişiler kurtarma operasyonunu balkonlarından dürbünle izlerken, bazı vatandaşlar da olay yerine yakın falezlerdeki kurtarma operasyonunu hem seyretti hem de sosyal medyadan canlı yayın yaptı.
Kayalıktan halatla inen Kederli, deniz polisi botuna bindirilerek Kaleiçi Yat Limanı’na çıkarıldı. Burada sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Kederli’nin ifadesine başvuruldu.

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"MİLLİ DUYGULARLA DEĞİŞTİRME GEREĞİ HİSSEDİYOR"

Kayalıkta mahsur kalan Kederli’nin arkadaşı Gökhan Tuğrul, “Oradaki bayrağın eski olduğunu düşünerek çıktı arkadaş. Yanına yedek bayrak almış değiştirmek için. O bayrağı yenilemek için çıkıyor. Ondan sonra da inemiyor. Orada kalıyor. Beni yarım saat önce aradı. Oradaki bayrağın eski olduğunu görünce milli duygularıyla onu değiştirme gereği hissediyor. Oradan inemeyeceğini düşündüğüm için itfaiyeyi aradım. Oraya ilk defa çıkıyor, bilseydi çıkmazdı” dedi.

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"GÖNLÜM RAZI OLMADI"

İtfaiye ve deniz polisi tarafından kurtarılan Abdullah Kederli, "Eski bayrağın orada kalmasına gönlüm razı olmadı. Yeni bayrak alarak tırmandım ve değiştirdim. İnerken biraz korktum ve ekipmanım da yoktu. O yüzden sağ olsun deniz polisi itfaiye yardımıma koştu" diye konuştu. (DHA)

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antalya
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