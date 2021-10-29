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Pandemiden bu yana Rusya'da bir ilk! Bir günde bin 163 kişi hayatını kaybetti

29.10.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da koronavirüs nedeniyle bir günde bin 163 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı koronavirüs salgının başından beri kaydedilen en yüksek vefat sayısı olurken, ülkede 4 günde üst üste vefat sayısıyla rekor kırıldı.

Pandemiden bu yana Rusya'da bir ilk! Bir günde bin 163 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da son 24 saate ait korona virüs verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi ülkede son 24 saatte bin 163 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, bu sayı salgının başından beri görülen en yüksek günlük vefat sayısı olarak kaydedildi. Hayatını kaybeden bin 163 kişi ile birlikte vefat sayılarında da 4 günde rekor kırılmış oldu. Rusya'da salgının başından beri yaşamını yitirenlerin sayısı da son verilerle birlikte 236 bin 220'ye ulaştı.

MOSKOVA İLK SIRADA YER ALDI

Koronavirüs nedeniyle Moskova’da 93 kişi yaşamını yitirirken, başkenti 76 vefat ile St. Petersburg ve 42 vefat ile Krasnodar Bölgesi takip etti.

VAKA SAYILARINDA GERİLEME

Rusya’da dün açıklanan 40 bin 96 yeni koronavirüs vaka sayısından sonra bugün açıklanan verilere göre son 24 saate 39 bin 849 yeni koronavirüs vakası bildirildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı son verilerle birlikte 8 milyon 432 bin 546'ya yükseldi.
En yüksek vaka sayısı 7 bin 511 ile başkent Moskova'da kaydedilirken St. Petersburg'da 3 bin 452 ve Samara Bölgesi'nde bin 389 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti.

Ülkede son 24 saatte iyileşenlerin sayısı da 30 bin 462 olarak açıklanırken salgının başından beri iyileşenlerin sayısı da 7 milyon 302 bin 515'e yükseldi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Rusya
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