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Paniğe yol açtı! 'Uyku sersemi' yarasa yaşlı çiftin evine girdi

04.04.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bir eve giren cüce yarasa paniğe yol açtı. Yaşlı çiftin yardım istediği ekipler, cüce yarasayı yakalayarak koruma altına aldı. Yapılan açıklamada cüce yarasanın kış uykusundan yeni uyandığı ve uyku sersemi olduğu anlaşıldığı belirtildi.

Paniğe yol açtı! 'Uyku sersemi' yarasa yaşlı çiftin evine girdi

Afyonkarahisar'da bir cüce yarasa, yaşlı bir çiftin evine girdi. Yakalanarak koruma altına alınan cüce yarasanın kış uykusundan yeni uyandığı ve uyku sersemi olduğu anlaşıldığı belirtildi.

EKİPLERDEN YARDIM İSTENDİ

Kent merkezinde yaşlı bir çift evlerinde yarasa olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler yarasayı özel ekipmanlar kullanarak yakaladı. Ardından yapılan incelemede yarasanın cüce yarasa olarak adlandırılan (pipistrellus) olduğunu belirlendi. Ekipler ardından hayvanı Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine (AKÜREM) teslim edildi.

UYKU SERSEMİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Olayın ardından DKMP’den yapılan açıklamada ise, “Yapılan ilk kontrollerde kış uykusundan yeni uyanmış ve uyku sersemi olduğu anlaşıldı. Gerekli bakım ve tedavisine başlandı. Şehir içinde birlikte yaşadığımız yarasalar, böcek ile beslenen memeli canlılar olup, özellikle sinek kontrolünde büyük rol oynarlar. Yanlışlıkla evinize bir yarasa girer ise sakin kalın, tüm pencereleri açın, ışıkları ve radyo, televizyon gibi ses yayan cihazları kapatın, çıkmalarını bekleyin. Destek istiyorsanız 112’yi arayın” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Afyonkarahisar
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