Pantolonunu kalçasından indirdi! Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot'un sokak tarzı olay oldu

Sosyal medyada kardeşi Pauline Tantot ile birlikte geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mathilde Tantot yaza tatilini tam gaz devam ediyor. Yaz boyunca popüler tatil lokasyonlarda deniz, kum ve güneşin tadını çıkartan fenomen isim yavaş yavaş şehre dönmeye başladı. Mathilde Tantot son olarak hayranlarının karşısına Milano'da bir sokakta çekilen pozuyla çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Milano'da çekilen pozunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Mathilde Tantot'un kameraya arkası dönük bir şekilde durmayı tercih etti. Kamuflaj desenli pantolonunu kalçasından indirerek düşük belli kullanan Tantot kombinini kahverengi bir çıtçıtlı body ile tamamlamayı tercih etti.