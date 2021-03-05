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Papa'dan tarihi Irak ziyareti öncesi mesaj: Hepiniz kardeşsiniz

05.03.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Papa'dan tarihi Irak ziyareti öncesi mesaj: Hepiniz kardeşsiniz

Katolik aleminini ruhani lideri Papa Francis, 5-8 Mart arasında gerçekleştireceği tarihi Irak ziyareti öncesi Irak halkına mesaj gönderdi.

Irak'ı ziyaret edecek ilk Papa olan Francis, ziyaret öncesi yayınladığı video mesajına, "Iraklı kardeşlerim selamın aleyküm" sözleriyle başladı.

Irak'a barış isteyen bir hacı olarak gideceğini vurgulayan Papa, "Tövbekar bir hacı olarak geliyorum. ‘Hepiniz kardeşsiniz’ diye yinelemek için yanınıza geliyorum" dedi.

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Papa, video mesajında, "Yıllar süren savaş ve terörizmin ardından, Tanrı’ya af ve uzlaşı için yalvarmak; Tanrı’dan kalplere teselli, yaralılara şifa dilemek için geliyorum.

Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim babanın adına diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek, birlikte yürümek arzusuyla geliyorum” ifadelerini kullandı.

Papa Francis, Irak seyahatinin ilk gününde başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkan ve Başbakanı ile bir araya gelecek.

6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüşecek olan Papa, Ezidilerle de bir araya gelecek.

Papa Francis, Irak'ta son gününde Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek ve ziyaretini Musul ve Hristiyan nüfusun en yoğun olduğu Karakuş kentini giderek tamamlayacak.

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