'Din adamlarının tacizleri 'seks köleliğine' varabiliyor'

3-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Papa, bu ziyaretin ardından dün Roma'ya dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Katolik din adamlarının rahibelere cinsel tacizde bulunduğu yönündeki haberlerle ilgili bir soru sorması üzerine Papa, "Doğru, bu bir sorun" dedi.

Papa Francesco, önceki Papa 16. Benedetto'nun bu konuda attığı bir adımı örnek göstererek "Papa Benedetto bir rahibe cemaatini lağvetme cesaretini göstermişti, çünkü din adamları ya da kurucusu tarafından uygulanan bir tür kölelik, hatta cinsel kölelik sistemi vardı. Bazen kurucular rahibelerin özgürlüğünü kısıtlıyor ve iş buraya kadar varabiliyor" dedi.

Kadınlara yönelik kötü muamelenin kültürel bir sorun olduğunu söyleyen Papa, "İnsanlığın bu konuda hala olgunlaşmadığını söylemek zorundayım: kadın hala ikinci sınıf olarak görülüyor. Her şey buradan başlıyor, bu bir kültürel sorun. Kadın cinayetlerine kadar varıyor" diye konuştu.

Katolik Kilisesi içinde de bu sorunun mevcut olduğunu kabul eden Papa, şöyle devam etti: