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    4. Paraguaylı yüzücü Luana Alonso'nun 'uygunsuz hareketler' nedeniyle Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilmişti! Sessizliğini bozdu

    Paraguaylı yüzücü Luana Alonso'nun 'uygunsuz hareketler' nedeniyle Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilmişti! Sessizliğini bozdu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.08.2024 10:20
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    Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda uygunsuz hareketler yaptığı iddia edilen Paraguaylı kadın yüzücü Luana Alonso, Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından Olimpiyat Köyü'nden ihraç edilmişti. Dünya basınında yer alan haberin ardından Alonso sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

    Paraguaylı yüzücü Luana Alonso'nun 'uygunsuz hareketler' nedeniyle Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilmişti! Sessizliğini bozdu

    100 metre kelebekte elemeleri geçemeyen 20 yaşındaki Paraguaylı yüzücü Luana Alonso'nun Paraguay takım yetkilileri verilen resmi üniformalar yerine kendi kıyafetlerini giymeyi tercih ettiğini ve davranışlarıyla 'uygunsuz bir atmosfer' yarattığını iddia etmişti.

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    Paraguay Olimpiyat Komitesi Misyon Şefi Larissa Schaerer, "Varlığınız Paraguay Takımı içinde uygunsuz bir atmosfer yaratıyor. Geceyi Sporcular Köyü'nde geçirmemeniz kendi özgür iradenizle olduğu için talimatlara uyduğunuz için size teşekkür ederiz." ifadeleri ile Alonso'ya kararı tebliğ etmişti. Bu kararın sonrasında Alonso ihraç edilmediğini ve kendi isteğiyle sporu bıraktığını açıkladı.

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    Sosyal medyadan yaptığı açıklamasında ünlü yüzücü, "Hiçbir yerden atılmadığımı veya sınır dışı edilmediğimi açıklığa kavuşturmak istedim, lütfen yanlış bilgi yaymayı bırakın. Hiçbir açıklama yapmak istemiyorum ama yalanların beni etkilemesine de izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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