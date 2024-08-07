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    4. Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'da başarısız olan Fransız sporcu Anthony Ammirati yetişkin film teklifine böyle yanıt verdi! "Daha fazla ilgi çekiyorsunuzdur"

    Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'da başarısız olan Fransız sporcu Anthony Ammirati yetişkin film teklifine böyle yanıt verdi! "Daha fazla ilgi çekiyorsunuzdur"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.08.2024 08:23
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    Paris 2024 Olimpiyatları'nda sırıkla atlama kategorisinde yarışan Fransız sporcu Anthony Ammirati cinsel organının engele çarparak düşmesi sonucunda final şansını kaybetmişti. O anların sosyal medyada çok konuşulması üzerine Fransız sporcuya 250 bin dolar değerinde yetişkin film teklifi geldiği söylenmişti. Sosyal medyanın gündemindeki isim iddialara TikTok'tan yaptığı alaycı bir paylaşımla cevap verdi.

    Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'da başarısız olan Fransız sporcu Anthony Ammirati yetişkin film teklifine böyle yanıt verdi! "Daha fazla ilgi çekiyorsunuzdur"

    2024 Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlama dalında yarışan 20 yaş altı Dünya Şampiyonu Fransız sporcu Anthony Ammirati tüm dünyanın gözü önünde tuhaf bir an yaşadı. Grup aşamasındaki kritik bir atlayış sırasında cinsel organının çıtaya çarpması sonucunda finale kalamayan Ammirati sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fransız sporcu pek çok kullanıcının esprilerinin odağı olurken kendisine yönelik olarak 250 bin dolar değerinde yetişkin film teklifi geldiği de iddia edildi.

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    Sessizliğini koruyan Fransız sporcu TikTok'tan yaptığı paylaşımla eleştirilere cevap verdi. İfadesiz bir şekilde poz veren sporcu gönderisine, "Performansınızdan daha fazla paketinizle ilgi çekiyorsunuzdur" notunu ekledi.

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