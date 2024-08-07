Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'da başarısız olan Fransız sporcu Anthony Ammirati yetişkin film teklifine böyle yanıt verdi! "Daha fazla ilgi çekiyorsunuzdur"

2024 Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlama dalında yarışan 20 yaş altı Dünya Şampiyonu Fransız sporcu Anthony Ammirati tüm dünyanın gözü önünde tuhaf bir an yaşadı. Grup aşamasındaki kritik bir atlayış sırasında cinsel organının çıtaya çarpması sonucunda finale kalamayan Ammirati sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fransız sporcu pek çok kullanıcının esprilerinin odağı olurken kendisine yönelik olarak 250 bin dolar değerinde yetişkin film teklifi geldiği de iddia edildi.

Sessizliğini koruyan Fransız sporcu TikTok'tan yaptığı paylaşımla eleştirilere cevap verdi. İfadesiz bir şekilde poz veren sporcu gönderisine, "Performansınızdan daha fazla paketinizle ilgi çekiyorsunuzdur" notunu ekledi.