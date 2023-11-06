Paralar, lüks araçlar derken şimdi de şirketler! Dilan Polat soruşturmasında 'kayyum' iddiası... 'Yeni bir gelişme' diyerek duyurdu

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaştığı lüks hayatı ve ardından başlayan soruşturmayla bir anda gündemin ilk sırasına yerleşen Dilan ve Engin Polat çiftinin yaşadığı kabus sürerken, bugün ortaya atılan yeni bir iddia ise dikkat çekti.

DİLAN POLAT'IN 21 ŞİRKETİ İÇİN 'KAYYUM' TALEBİ

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamaların yöneltildiği Polat çiftiyle ilgili soruşturmayı sürecin ilk başından bu yana yakından takip eden gazeteci Murat Ağırel, şimdi de 'kayyum' iddiasında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama Ağırel "Polat davası ile ilgili bir gelişme daha oldu. Savcılık tedbir konulan 21 şirket için soruşturma ve kovuşturma süresi boyunca şirket yönetimlerine kayyım atanmasını istedi" diye yazdı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, LÜKS ARAÇLARI YEDİEMİN'E ÇEKİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12’si tutuklanarak Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Polat çiftinin el konulan 9 aracı ise yediemin otoparkına çekildi.







