Parası ve bagajını kaybettiğini söyledi! Eve dönüş parası bulunmayan turist boynunu kesti... Durdurmak için valiz fırlattılar, şok tabancası kullandılar

MYNET|DIŞ HABERLER Kolombiya'nın Bogota şehrindeki El Dorado Uluslararası Havaalanı ilginç anlara sahne oldu. Kolombiyalı haber ajansı El Colombian'ın haberine göre, Veselin Hristov olarak tanımlanan bir adam 21 Ağustos'ta Türkiye'den bir uçakla geldi. Kız kardeşinin dönüş uçağı için hesabına yatırdığı parayı çekemeyince öfkelenen adam cinnet getirdi.

Havalimanında ATM olmadığını fark eden adam elinde tuttuğu cam şişeyi yere vurarak kırdı ve ardından boğazına dayadı. Diğer yolcular tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde Hristov'un boğazını kestiği ve boynundan kanlar akarken koşmaya başladığı görüldü. Sağlık görevlileri adamın daha fazla yaralanmasını engellemek için üzerine doğru koşmaya başladı.

'DURDURUN ONU KENDİNİ ÖLDÜRECEK'

Polislerin şok tabancasıyla durdurmaya çalıştığı Hristov, yolculardan birinin üzerine doğru valiz fırlatmasına rağmen havalimanının içinde koşmaya devam etti.

Büyük bir tedirginlikle olayı takip eden yolculardan birinin, "Durdurun onu, yere düşürün. Kendisini öldürecek." diye bağırdığı duyuldu.

Kolombiya Ulusal Polisi'nin havaalanı birimi DailyMail.com'a yaptığı açıklamada, yaralının bölgedeki bir kliniğe kaldırıldığını, hayati tehlikesi olmayan yaralarının tedavi edildiğini ve Pazar günü taburcu edildiğini söyledi.